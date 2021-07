Riordino dei servizi Demografici del comune di Fabriano: ecco cosa cambia

FABRIANO – Prosegue il riordino dei servizi all’interno del comune di Fabriano. Da domani, 19 luglio, i servizi Demografici (Anagrafe, Elettorale e Stato Civile) cambiano: un unico numero telefonico per la richiesta di informazioni e prenotazioni più semplici e veloci. Si parte con la prenotazione online, appuntamenti a partire da agosto. I cittadini, in completa autonomia, potranno farlo raggiungendo direttamente la Home Page del sito istituzionale attraverso l’etichetta: calendario prenotazioni. Il sistema di prenotazione, utilizzabile anche da smartphone, è semplice e non richiede nessuna autenticazione. Al cittadino vengono richiesti alcuni dati obbligatori fra cui i propri contatti e la motivazione dell’appuntamento, così da agevolare il funzionario nell’organizzazione dell’incontro. Data la natura delle pratiche svolte dai servizi demografici, sono previsti 2 tipologie di appuntamenti: Sportello emissione Carte d’identità Elettroniche e Sportello Certificati e altre pratiche dei Servizi Demografici. Con la prenotazione online il cittadino potrà scegliere il giorno dell’appuntamento e la fascia oraria più funzionale ai suoi impegni nell’orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30. Conclusa la prenotazione, quindi, arriverà una mail con i dati riepilogativi dell’appuntamento e, nel giorno e orario indicati, l’utente potrà presentarsi allo sportello senza dover attendere il proprio turno. Ancora, è attivo anche un codice QR ovvero un codice a barre a risposta rapida che, inquadrato con la fotocamera dello smartphone o con una specifica app, condurrà il cittadino direttamente alla pagina web per la prenotazione on line.

Servizi Anagrafe, Elettorale e Stato Civile: le informazioni

La seconda opportunità riguarda l’utilizzo della prenotazione eseguita telefonicamente al numero 0732-709406 attivo nell’orario di apertura degli uffici: l’operatore eseguirà la stessa operazione online, ovviamente inserendo i dati del cittadino. Infine, è stato predisposto un unico numero telefonico di riferimento per richiedere informazioni ai servizi Demografici: 0732-709701, attivo negli orari di apertura al pubblico, sarà dedicato alla richiesta di informazioni. Se la linea è già occupata per una telefonata in corso, la segreteria avvertirà l’utente di attendere fino a quando sarà disponibile il primo operatore libero. Negli orari di chiusura al pubblico sarà attiva una segreteria per ricordare agli utenti l’apertura degli uffici. Sempre attive, inoltre, le seguenti caselle di posta elettronica: anagrafe@comune.fabriano.an.it; uffico.elettorale@comune.fabriano.an.it; statocivile@comune.fabriano.an.it; repstatocivile@comune.fabriano.an.it.