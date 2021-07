Rinnovato accordo fra Comune di Fabriano e Consorzio Grotte di Frasassi

FABRIANO – Rinnovato fino al 31 dicembre 2021, l’accordo fra il Comune di Fabriano e il Consorzio Frasassi che si traduce in una scontistica incrociata per le rispettive strutture museali. Scontistica che, però, non sarà applicata nel mese di agosto. Si tratta di un rinnovo rispetto al Protocollo d’intesa siglato, per la prima volta, nel 2017.

Come funziona l’accordo

«Mantenere e rafforzare rapporti di sinergia tra soggetti operanti in ambito turistico culturale «risulta di fondamentale importanza dopo il lungo periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria determinata dagli effetti della pandemia da Covid-19 con ricadute estremamente pesanti sulla coesione sociale e sulle libertà delle persone, sull’apparato produttivo artigianale e industriale, sul commercio e naturalmente sulle attività turistiche del territorio», la ratio che ha portato il Comune di Fabriano e il Consorzio Frasassi a rinnovare l’accordo fino a fine anno. Il Consorzio Frasassi si impegna ad applicare uno sconto di 2 euro sull’acquisto del biglietto intero di entrata alle Grotte di Frasassi, non cumulabile con altra offerta o promozione in corso, riservato a coloro che esibiscono in biglietteria il titolo di accesso al museo della Carta e della Filigrana di Fabriano, lo sconto non si applica nel mese di agosto. In più, il Consorzio si impegna a garantire l’accesso gratuito, negli orari e nei periodi di apertura, al museo Speleo Paleontologico ed Archeologico di San Vittore delle Chiuse e al museo “Arte, Storia e Territorio” sito in Genga. E a dare informazione delle agevolazioni previste dall’accordo nei propri canali di informazione. Dal canto suo, il comune di Fabriano si impegna ad applicare la tariffa ridotta “gruppi” come da listino sull’acquisto del biglietto intero di entrata al museo della Carta e della Filigrana non cumulabile con altre tariffe, offerte o promozioni in corso, per coloro che esibiscono in biglietteria il titolo di accesso alle Grotte di Frasassi. E a dare informazione delle agevolazioni previste dall’Accordo nel materiale promozionale e sul proprio sito internet.