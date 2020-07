I riflettori della Rai sulle bellezze del territorio: si parte dal Parco Gola della Rossa di Frasassi

SERRA SAN QUIRICO – Il Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e Frasassi di Serra San Quirico protagonista della puntata della trasmissione televisiva “Bellissima Italia” che andrà in onda sabato 18 luglio alle 17:05 su Rai Due. Tra le destinazioni scelte per raccontare l’Italia, superata la fase lockdown, c’è anche Arcevia, con i suoi castelli e i suoi borghi. Il Sindaco della cittadina arceviese, Dario Perticaroli, ha voluto fortemente coinvolgere anche il Parco Gola della Rossa e Frasassi, e si stanno girando così delle scene tra le montagne per parlare delle attività possibili all’interno del parco naturale, di biodiversità, di emozioni che la natura regala.

«Stiamo parlando tutti, con orgoglio e soddisfazione, non di una città piuttosto che di un’altra, non di un’attrattiva turistica singola, ma di un territorio che si trova all’interno o confina con il Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e Frasassi. Un Parco che è natura, ma anche borghi meravigliosi, scorci unici, città e cittadine con tanto da vedere, e montagne da scoprire in 35 sentieri sparsi nei 10 mila ettari e oltre», ha commentato il direttore del Parco Massimiliano Scotti. Proprio il direttore ha raccontato all’inviata della trasmissione “Bellissima Italia” Karina Marino, i segreti, i sentieri e le attività sportive possibili all’interno del Parco. A tal fine, erano presenti anche i gruppi bikers Trek & Bike di Jesi, l’associazione “Pedalo Stracco” e l’associazione “Petruio”, coordinati dalla guida bike Maurizio Rinaldi, insieme a un gruppo di escursionisti capitanati dalla guida trek ufficiale del Parco Federica Falsetti. «Ai bikers e agli escursionisti va uno speciale ringraziamento del Parco Gola della Rossa e Frasassi per la pazienza e il prezioso supporto».

La troupe della Rai, la produzione in particolare, è rimasta affascinata dal territorio, dal profumo delle ginestre, dai panorami, dalla natura, dai borghi e dall’accoglienza della terra. E non è finita qui, infatti, nei prossimi giorni, per un’altra trasmissione della Rai, tornerà una troupe per effettuare riprese del Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e Frasassi di Serra San Quirico.