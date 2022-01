Riapre la biblioteca a Fabriano con nuove riviste dedicate a bambini e ragazzi

La Biblioteca Romualdo Sassi è stata scelta dall’AIB Marche come destinataria degli abbonamenti gratuiti annuali alle riviste "Uppa" e "Andersen" nel progetto "Nati per leggere"

FABRIANO – Da domani 4 gennaio riaprirà la Biblioteca comunale di Fabriano dopo lo stop forzato dovuto alla rottura della caldaia. E a disposizione degli utenti ci saranno anche due nuove riviste dedicate al mondo dei bambini e dei ragazzi che saranno consultabili all’interno della sede della Biblioteca Romualdo Sassi, Loggiato San Francesco. Quest’ultima, infatti, è stata scelta dall’AIB Marche, Associazione Italiana Biblioteche, Sezione Marche, come destinataria degli abbonamenti gratuiti annuali alle riviste Uppa e Andersen. L’iniziativa rientra tra le attività proposte nell’ambito del progetto Nati per Leggere finanziate, per l’appunto, dalla Regione Marche.

Uppa magazine è una rivista dedicata a tutte le famiglie con bambini di 0/6 anni di età, specializzata nei temi della genitorialità e dell’infanzia, cerca di rispondere in modo accurato e chiaro a tutti i dubbi di chi ha figli piccoli e dà, inoltre, molte informazioni anche sui disagi che i genitori possono trovarsi ad affrontare durante la crescita dei propri bambini.

Andersen è un noto mensile di informazione sui libri per bambini e ragazzi, è un punto di riferimento e di confronto per insegnanti, bibliotecari, ma anche un pubblico non esclusivamente di settore. Su ogni numero della rivista si possono trovare – oltre a numerose rubriche di segnalazione delle più interessanti novità editoriali per ragazzi – storie, percorsi e nuove tendenze della letteratura, dell’illustrazione e della cultura per l’infanzia.

«Le riviste sono uno strumento molto utile per promuovere e arricchire le attività della biblioteca, in particolare del progetto Nati per Leggere, ma rappresentano anche una risorsa di informazione e di crescita per tutti. Le copie sono già disponibili, per la consultazione, in biblioteca, pertanto invitiamo tutte le persone interessate, famiglie, insegnanti, genitori, educatori, curiosi a usufruirne», fanno sapere dalla Biblioteca multimediale Romualdo Sassi di Fabriano.