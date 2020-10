Fabriano, riapre al pubblico l’Archivio storico comunale

FABRIANO – La Biblioteca Multimediale Romualdo Sassi di Fabriano sta tornando, via via, alla piena operatività. Da ieri, 6 ottobre, è riaperto al pubblico l’Archivio storico comunale.

L’accesso alla consultazione dei documenti è consentito per un utente al mattino e uno al pomeriggio, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza Covid-19. Per poter accedere è necessaria la prenotazione tramite il portale prenotazioni del Comune di Fabriano con una procedura molto semplice e gli orari di apertura sono dal martedì al giovedì: 9.00-12.30 / 15.00-18.00 e venerdì e sabato: 9.00-12.30.

Nel frattempo già da un mese gli studenti e gli studiosi possono accedere alle sale studio e avere la possibilità di consultare i libri a scaffale. A proposito di libri, la Biblioteca Multimediale R. Sassi è stata destinataria del fondo del MIBACT per il sostegno all’editoria e in questi giorni sta «procedendo all’acquisto di tanti nuovi titoli che andranno ad arricchire il patrimonio della nostra biblioteca», si informa in una nota.

Non solo libri, la Biblioteca è pronta a partire con nuove attività visto che è risultata vincitrice del bando della Regione per la promozione della lettura: un progetto realizzato da Laura Carnevali della sezione Ragazzi “Paola Bolzonetti” dedicato a Gianni Rodari nel suo centenario della nascita con letture animate, spettacoli, laboratori, sempre nel rispetto della normativa anti-Covid19.

«Questi risultati sono possibili anche grazie al personale bibliotecario e archivistico e alla loro professionalità. Un grazie particolare all’archivista Barbara Zenobi che ha fatto un ritrovamento importante all’interno dell’archivio e che verrà presentato durante il San Francesco Festival il prossimo 9 ottobre», conclude la nota. Si tratta di una preziosa pergamena, finora sconosciuta, proveniente dall’ex convento di San Francesco alle Logge, redatta ad Avignone il 15 aprile 1348 e controfirmata da 18 alti Prelati, che sarà illustrata all’interno della terza edizione del San Francesco Festival Fabriano.