Riapertura tratta ferroviaria Fabriano-Pergola, il plauso di Cna e di Marco Ausili

FABRIANO – La CNA di Fabriano esprime piena soddisfazione per le recenti affermazioni dell’Assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli che ha di fatto confermato la prossima riattivazione della linea ferroviaria Fabriano-Pergola con finalità turistiche. L’Assessore ha parlato di investimenti per circa 10 milioni di euro destinati a lavori di ammodernamento della tratta in questione programmati per questo inverno, mentre già tra settembre e ottobre del 2021 il treno dovrebbe effettuare i primi tre viaggi. L’obiettivo è portare il traffico a regime entro la prossima primavera.

Marco Silvi e Maurizio Romagnoli

Le dichiarazioni dei vertici della Cna

«Un’ottima notizia per tutto il territorio dell’area montana. Abbiamo scelto come tema del recente Congresso locale proprio lo sviluppo del turismo nell’entroterra e la riattivazione della tratta Fabriano-Pergola va esattamente nella direzione auspicata, vale a dire quella di valorizzare al meglio le straordinarie risorse storiche, paesaggistiche e culturali che circondano e includono i nostri borghi. Ora bisogna lavorare ancor più intensamente e saper far rete con i vari attori del territorio per generare una prospettiva di medio-lungo periodo che vada a concreto beneficio tanto del cittadino quanto dell’imprenditore, non possiamo e non vogliamo perdere questa occasione di sviluppo della nostra area», il commento di Maurizio Romagnoli, Presidente della CNA di Fabriano. Gli fa eco Marco Silvi, referente CNA Area Montana. «Abbiamo avuto il piacere di ospitare l’Assessore Castelli al Congresso della CNA Provinciale di pochi giorni fa e ovviamente lo abbiamo interrogato sui principali nodi infrastrutturali del nostro entroterra, ci fa molto piacere condividere con la Regione le nostre priorità e poter contribuire insieme a una visione di sviluppo che sappia far emergere le grandi potenzialità di questo splendido territorio. La riattivazione della tratta Fabriano- Pergola rappresenta un lungo passo nella giusta direzione».

Marco Ausili

Soddisfazione espressa anche dal consigliere regionale di FdI Marco Ausili

Anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Marco Ausili, si dichiara soddisfatto per questa notizia. «Grazie all’intervento della Regione ed in particolar modo all’Assessore alle Infrastrutture Baldelli, sarà riattivata la linea Fabriano-Sassoferrato-Pergola a distanza di otto anni dalla sua dismissione. Il recupero di questa tratta darà nuova linfa al turismo del nostro territorio, rendendo più accessibili alcuni importanti centri di attrazione e ricomponendo la frattura fra zone costiere e zone interne. I treni ripartiranno in un primo momento a settembre con fermate che consentiranno di far scoprire ai turisti i borghi, Sassoferrato, la miniera di Cabernardi e i Bronzi Dorati. Successivamente la linea sarà interessata da ulteriori lavori di ammodernamento. Un intervento per cui quest’anno è già stato stanziato 1 milione di euro da Fondazione FS e che prevede un esborso di altri 10 milioni nell’anno seguente. La riapertura della tratta Fabriano-Sassofferato-Pergola non rappresenta solamente un’opportunità turistica ed economica, ma è anche il segno della cura e dell’attenzione della Giunta verso il territorio. Ringrazio pertanto l’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici Francesco Baldelli, Presidente Acquaroli e intera Giunta per tale risultato», ha concluso.