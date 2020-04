Residenza protetta di Sassoferrato, tamponi a operatori e ospiti

FABRIANO – Massima attenzione agli anziani nel comprensorio fabrianese soprattutto per coloro che hanno patologie importanti. L’Ambito 10 di Fabriano che comprende i comuni di Sassoferrato, Genga, Cerreto D’Esi e Serra San Quirico e le numerose Associazioni che operano nel territorio stanno monitorando continuamente gli anziani all’interno delle strutture pubbliche.

Da oggi, 1 aprile, l’Ambito Sociale Territoriale 10 ha riattivato i servizi rivolti ai disabili e ai minori che saranno strutturati in modalità telefonica, via web, via whatsapp e attraverso la piattaforma skype: «Tale servizio, in un momento così delicato, è quantomai importante per garantire supporto qualificato alle famiglie in difficoltà». Relativamente al servizio in favore degli anziani, quest’ultimo è sempre attivo per le situazioni di estrema fragilità, come il servizio di supporto psicologico.

«Da questa mattina sono stati sottoposti a tampone nasofaringeo tutti gli operatori della Residenza Protetta della città sentinate e tutti gli ospiti. A breve, tale profilassi sarà replicata anche per gli operatori ed i pazienti sintomatici delle cure intermedie e RSA», ha informato il primo cittadino, Maurizio Greci. Una misura pensata per evitare altri casi di diffusione del Coronavirus avvenuti in Regione e in Italia.

Con il motto “La forza di non essere soli” l’Associazione Alzheimer Marche Onlus ha, inoltre, attivato un canale telefonico per sostenere gli anziani soli e le persone fragili, in questo momento difficile di emergenza sanitaria per il Coronavirus: «Lo Sportello telefonico è attivo, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, per offrire ascolto, supporto e informazioni a chi ne avrà bisogno. In questo momento è importante fare rete, per questo l’Associazione Alzheimer Marche Onlus insieme ai comuni di Sassoferrato e Genga e, grazie alla collaborazione dell’Ambito Sociale Territoriale n.10, ha deciso di tessere una fitta tela con il territorio. Il contatto telefonico: 371 3215869», fanno sapere dai comuni di Sassoferrato e Genga.