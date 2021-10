Fabriano, a Remake Festival anche il concerto dell’orchestra Concordia

FABRIANO – Giovedì 7 ottobre alle 21:30 il Teatro Gentile di Fabriano ospita il concerto di Concordia Jazz Orchestra & Combo dal titolo Make and remake music, nell’ambito della III edizione di Remake, Festival delle arti e dei mestieri nell’era digitale, promosso dal Comune di Fabriano – Assessorato Lavoro, Attività produttive, Agricoltura, Artigianato, Politiche e fondi EU, Politiche giovanili in collaborazione con AMAT e Fabriano ProMusica.

Le anticipazioni

Il concerto

«Un concerto costruito attorno all’idea del fare musica come libera creazione o come rivisitazione di brani e riarrangiamento in chiave jazz, inteso come collante di generi, stili e forme, tra presente e passato. L’arrangiamento diventa materia rivitalizzante di musica del passato che si rinnova di nuove luci, sotto le lenti deformanti del blues dello swing e del funky e del rock. Una sorta di viaggio nella musica creativa che utilizza materiale di pubblico dominio tra storia cultura, canzoni e suggestioni poetiche. Per creare un discorso che narra attraverso le storie delle songs, la freschezza dell’improvvisazione che passa tra le epoche storiche e la contemporaneità. In scena due gruppi, il combo di Fabrijazz con solisti e sezione ritmica, che si unisce ai fiati dell’Orchestra Concordia Diretta da Marco Agostinelli in un dialogo tra scrittura e improvvisazione», anticipano gli organizzatori.

Remake Festival, le info utili

Il festival Remake, Festival delle arti e dei mestieri nell’era digitale, fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Fabriano fin dal suo insediamento, è promosso con il patrocinio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, MISE, MITD e Regione Marche. Biglietto cortesia per il concerto di 3 euro acquistabile on line su www.vivaticket.com oppure presso la biglietteria del Teatro Gentile, due giorni precedenti lo spettacolo dalle 16 alle 19 o il giorno stesso a partire dalle 19 (0732 3644). Per maggiori informazioni: Remake Festival 0732 709409, remakefestival@comune.fabriano.an.it, AMAT 071 2072439, www.amatmarche.net.