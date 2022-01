Fabriano, svelati i relatori del primo corso di formazione al volontariato

FABRIANO – Sabato 22 gennaio inizia a Fabriano il 1° Corso di Formazione al Volontariato Pastorale organizzato dall’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute, in collaborazione con la Caritas Diocesana della diocesi Fabriano-Matelica. Sono previsti sette incontri, più un convegno Interdiocesano (sabato 12 febbraio al Teatro San Giovanni Bosco) sul tema delle cure palliative.

I primi due incontri si terranno nel Teatrino della parrocchia San Giuseppe lavoratore, i successivi nella nuova sede della Caritas Diocesana in via Fontanelle, l’ultimo incontro sarà sabato 12 marzo prossimo. Si alterneranno relatori qualificati: Maicol Onesta, Direttore medico UOC Medicina interna all’ospedale Engles Profili; Padre Arnaldo Pangrazzi, professore di Pastorale sanitaria, di Educazione Pastorale clinica e di Tirocinio pratico; don Marco Strona, direttore Caritas diocesana Fabriano-Matelica; Martina Salvatori, medico-psicologa; Michela Cigliobianco, medico-psichiatrica; don Luigi Marini, direttore Ufficio pastorale della Salute diocesi Fabriano-Matelica; Martina Pecci, medico-psicologa. Sono previste anche testimonianze di persone impegnate in associazioni di volontariato e persone che hanno fatto esperienza di malattia.

Le informazioni utili

«Il Corso formativo è rivolto a tutti coloro che vorrebbero coinvolgersi nel servizio di volontariato pastorale nell’ambito sanitario, nel servizio della carità in generale e anche a chi già vi opera, ai ministri straordinari della Comunione e ai diaconi – fanno sapere gli organizzatori -. La finalità è quella di offrire ai partecipanti l’opportunità di sviluppare competenze di ordine pratico-relazionale per stabilire un’adeguata relazione di aiuto verso gli ammalati e soggetti fragili. Verranno inoltre trattati temi inerenti alla pastorale della salute e al servizio della carità sul territorio. Per informazioni e iscrizioni contattare don Luigi: 392 7166623 o Simonetta: 340 2806409. Saranno accettate un numero massimo di 30 iscrizioni. Per partecipare al Corso è necessario essere muniti di super green pass. L’iscrizione è gratuita, i partecipanti che avranno frequentato con regolarità potranno ricevere un attestato di partecipazione al Corso».