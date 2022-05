Reddito di cittadinanza, beccato e denunciato un “furbetto” in Vallesina

FABRIANO – È riuscito a percepire per svariati mesi il Reddito di Cittadinanza pur non avendo i requisiti. Denunciato un 41enne residente in Vallesina, nato in Albania, perché avrebbe volutamente omesso di comunicare nelle varie documentazioni la sua posizione lavorativa, nello specifico di ricoprire il ruolo di addetto alle vendite in una ditta individuale intestata a un suo familiare e operativa fuori dalle Marche. Dovrà rispondere dell’accusa di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e per indebito conseguimento di reddito di cittadinanza. In caso di condanna definitiva dovrà, ovviamente, anche la somma indebitamente percepita, alcune migliaia di euro. A scoprire il tutto, i carabinieri della Compagnia di Fabriano, diretti dal capitano Mirco Marcucci, che hanno coordinato l’attività dei colleghi della stazione di Cupramontana.

I fatti

Non è la prima volta che si hanno notizie di potenziali truffe legate al Reddito di Cittadinanza. I controlli serrati da parte delle forze dell’ordine ne hanno sventate molte. I carabinieri della stazione di Cupramontana hanno denunciato un 41enne, nato in Albania e residente in Vallesina. Dai controlli dei militari è emerso che l’uomo, per ottenere il beneficio economico previsto dalla legge, avrebbe volutamente omesso di comunicare, nelle varie documentazioni necessarie per l’ottenimento del RdC, la sua posizione lavorativa.

I carabinieri, infatti, hanno accertato che il 41enne risulta inquadrato come addetto alle vendite presso una ditta individuale intestata a un suo familiare e operativa fuori Regione. E, quindi, se lo avesse correttamente evidenziato nella documentazione, non avrebbe avuto i requisiti per ottenere il riconoscimento del beneficio statale che, al contrario, ha invece ottenuto e percepito per svariati mesi. Per questo, i carabinieri lo hanno denunciato e l’uomo dovrà ora rispondere dell’accusa di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e per indebito conseguimento di reddito di cittadinanza.