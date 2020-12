Fabriano: al via la raccolta fondi del Centro culturale islamico per il circo Universal

Già consegnate derrate alimentari per le persone, oltre quaranta, e gli animali. E poi occorrono frutta, verdure, carne e omogeneizzati per i bambini

FABRIANO – Il Centro culturale islamico “Misericordia” di Fabriano lancia una raccolta fondi per sostenere il personale del circo Universal rimasto bloccato in città e per fornire aiuti alimentari anche agli animali presenti. «Per chi voglia partecipare – afferma il presidente Kader Mekri – il nostro centro è aperto a tutti per stare vicino a chi ne ha più bisogno e anche in questo caso la nostra missione continua».

In questi giorni al coordinatore del Circo, Pino D’Amico, sono state già consegnate derrate alimentari per le persone, oltre 40, e gli animali. Così, dopo la Coldiretti, che si è messa in moto grazie al suo ufficio di zona di Fabriano facendo arrivare diversi carichi di fieno, anche il Centro culturale islamico Misericordia hanno deciso di fare la propria parte, lanciando una raccolta fondi dedicata.



«Servono frutta, verdura, carne, latte, pane, pasta, riso, biscotti fino agli omogeneizzati per bambini e c’è l’impegno di pensare anche agli animali. Abbiamo già iniziato a distribuire i primi carichi di generi alimentari, ma serve l’aiuto di tutti. Ci rivolgiamo ai cittadini di Fabriano e magari degli altri comuni del nostro territorio, agli esercizi commerciali e a ogni altra realtà, chiedendo a tutti aiuto. Ringraziamo i volontari della Protezione Civile che continua a fornirci beni per sostenere più persone possibile e una parte di questa è andata proprio al Circo. Ringrazio anche tutte le persone che mi hanno contattato per indicarmi chi ha necessità particolari alle quali vorremo far fronte», evidenzia Kader Mekri.

Non è la prima volta che gli associati al Centro culturale islamico “Misericordia” di Fabriano si rendono protagonisti di gesti di solidarietà. «In questi ultimi mesi, il sabato pomeriggio e la domenica mattina, continuiamo a stare vicini concretamente a oltre cento persone alle quali abbiamo consegnato pasta, riso, pomodoro, biscotti, bibite e pensierini per i bambini. Le richieste continuano a crescere anche fuori Fabriano – termina il presidente – e ciascuno è chiamato a fare la propria parte».