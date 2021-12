Il Questore Capocasa in visita a Fabriano

Visita istituzionale per incontrare gli agenti del commissariato, il Sindaco Santarelli, il Vescovo S. E. mons. Francesco Massara e la comunità Papa Giovanni XXIII, diretta da Don Aldo Bonaiuto

FABRIANO – Il questore di Ancona, Cesare Capocasa, a Fabriano. Una visita istituzionale, visto che si è insediato da poco, per incontrare gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza cittadino, il Sindaco Gabriele Santarelli, il Vescovo della diocesi di Camerino Fabriano Matelica, S. E. mons. Francesco Massara e la comunità Papa Giovanni XXIII, diretta da Don Aldo Bonaiuto. Il Questore nel corso degli incontri ha sottolineato l’interesse che la Polizia di Stato riserva alla città di Fabriano, «un gioiello di indiscussa eccellenza marchigiana».

La visita istituzionale

Il Questore ha ribadito l’importanza della presenza sul territorio della Polizia di Stato, «impegnata da sempre nella prevenzione dei reati in genere ma, soprattutto, al servizio dei cittadini e vicina ai cittadini». Capocasa ha continuato ponendo l’accento sul particolare periodo di difficoltà che, ormai da tempo, «stiamo tutti vivendo a causa della pandemia» e ha confermato il « particolare impegno della Polizia per il contrasto a tutti quei fenomeni legati alla microcriminalità con una necessità di maggiore incisività nei controlli rivolti al rispetto delle normative anti Covid, quest’ultimi servizi coordinati anche con le altre forze dell’ordine presenti sul territorio di Fabriano». Infine, con il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, è stato affrontato il trasferimento di alcuni Uffici dell’attuale sede del Commissariato di Pubblica sicurezza a quella già individuata, sita presso lo stabile dell’ex sede distaccata cittadina del Tribunale di Ancona e attualmente occupata, in parte, dagli studenti della scuola media Giovanni Paolo II. Il Primo cittadino ha rassicurato il Questore su una celere partenza dei lavori che inizieranno entro breve tempo.