Quadrilatero, riapre lo svincolo di Valtreara e altri due km a quattro corsie

FABRIANO – Il regalo sotto l’albero di Natale relativamente alle infrastrutture è composto da due buone notizie per Fabriano e il comprensorio. Poco meno di due chilometri di raddoppio della SS. 76, nell’ambito del progetto Quadrilatero maxi lotto n. 2 Fabriano-Serra San Quirico, saranno inaugurati oggi 23 dicembre all’altezza di Valtreara, la frazione di Genga, dove sarà anche riaperto lo svincolo – seconda buona notizia – chiuso da un mese in una delle due direzioni per l’effettuazione dei lavori.

Qualcosa si muove, dunque, per il completamento del raddoppio della SS. 76 che si attende da circa dieci anni. Dei 12 km complessivi dei lavori, i primi due sono stati completati nel mese di agosto scorso, tratto nel comune di Fabriano esattamente all’altezza della frazione di Borgo Tufico. Da oggi, le quattro corsie si allungano di altri due chilometri appena più avanti in direzione Ancona dove, appunto, si procederà anche alla riattivazione dello svincolo di Valtreara, con annessa percorribilità di una nuova galleria. Complessivamente, quindi, si arriva a circa quattro chilometri di raddoppio fruibile dagli automobilisti in direzione Fabriano-Ancona.

Ne restano ancora altri otto da completare per arrivare finalmente al raddoppio definitivo. «I responsabili dei lavori nell’ultimo incontro ci hanno confermato che contano di terminare tutto il raddoppio entro la prima metà del 2021», le parole di Alessandro Bomprezzi della Fillea-Cgil. Si spera, questa volta, che non ci siano più ulteriori ritardi e, quindi, aggiornamenti del crono-programma.

Infine, negli ultimi giorni si è arrivati a quasi 400 persone in cantiere tra lavoratori diretti e indiretti. Operai che stanno lavorando non solo nel cantiere per il raddoppio della SS. 76, ma anche in quello per la realizzazione della Pedemontana delle Marche Fabriano-Muccia. Il cui primo lotto è ormai in via di completamento, tratto Fabriano-Matelica, mentre si sta lavorando alacremente nel secondo. E certamente la decisione della Giunta Acquaroli di anticipare alle imprese esecutrici il 30% dell’importo dovuto per i lavori residui, pari a 9,6 milioni di euro, potrebbe consentire un’ulteriore accelerazione al cantiere.