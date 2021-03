Quadrilatero: apertura primo lotto Pedemontana entro luglio

FABRIANO – Apertura del primo lotto della Pedemontana delle Marche, Fabriano-Matelica, entro luglio. Secondo la Confartigianato, è possibile. «È positivo l’andamento dei lavori», il commento di Gilberto Gasparoni e Sandro Tiberi, rispettivamente segretario Confartigianato Trasporti, Logistica e Infrastrutture e Presidente di Confartigianato Territoriale di Fabriano.

«Con l’imminente avvio dei lavori anche degli ultimi due lotti per un investimento complessivo di 153 milioni di euro, approvati in via definitiva dalla società Quadrilatero Marche Umbria, il progetto sta andando avanti bene», evidenziano i vertici dell’Associazione di categoria in riferimento allo stato di avanzamento del cantiere del maxi lotto n. 2 che, oltre al raddoppio della SS. 76 Fabriano-Serra San Quirico, prevede – per l’appunto – la realizzazione della Pedemontana delle Marche. Il cui primo lotto potrebbe essere completato entro il prossimo luglio. Il secondo, tra Matelica e Castelraimondo, è a sua volta in costruzione, con finanziamento diretto di Quadrilatero, e dovrebbe anch’esso concludersi entro l’estate.

«Confartigianato Imprese – ribadisce Sandro Tiberi – rivendica la massima attenzione sull’andamento dei lavori dato che in estate, tutto il tratto di Pedemontana da Fabriano a Castelraimondo dovrebbe essere pronto e percorribile. Un’opera tanto attesa dalle comunità dell’entroterra, strategica, che consentirà di migliorare i rapporti tra le valli e rendere più competitivo il nostro territorio, ma anche di liberare i centri abitati dal traffico pesante, spostando all’esterno i camion e il transito di passaggio».

Anche i lavori di completamento sulla SS76 nella direttrice Perugia-Ancona proseguono sui restanti 8,5 km, Fabriano-Serra San Quirico SS. 76 “della Val d’Esino” che, come annunciato dall’amministratore delegato di Anas Massimo Simonini saranno ultimati entro l’estate 2021. «Proseguono – afferma Gilberto Gasparoni segretario di Confartigianato Trasporti – i lavori sia sulla nuova tratta, tanto che dovrebbe essere montato un nuovo impalcato in questi giorni e quindi prende forma la nuova arteria, come proseguono i lavori di ammodernamento della vecchia carreggiata della SS 76 nelle gallerie della Gola della Rossa. Confartigianato Trasporti auspica che l’intera nuova tratta venga completata per l’estate, onde consentire una viabilità in sicurezza e collegamenti veloci tra la costa anconetana, il fabrianese, l’Umbria e il Lazio, una direttrice altamente strategica per l’intero sistema viabilistico del Centro Italia e del Paese tanto che collegherà anche i porti di Ancona e di Civitavecchia, facilitando i collegamenti fra i paesi del sud mediterraneo con quelli iberici».

Con questa nuova viabilità, tutto l’entroterra ne trarrà beneficio. «In questa area, tra l’altro, i centri abitati hanno anche un elevato potenziale economico e turistico e un rapido collegamento permetterà anche una diversificazione delle attività del territorio rendendo accessibili le bellezze naturalistiche, paesaggistiche e agroalimentari. Quindi una grande opportunità, per quanti fanno industria e turismo, facilmente raggiungibile dai cittadini della costa e viceversa», concludono Gasparoni e Tiberi.