Punto vaccinale organizzato anche a Cerreto d’Esi

CERRETO D’ESI – «Cari cerretesi, siamo estremamente orgogliosi di comunicarvi che Cerreto d’Esi avrà il suo punto vaccinale». Questo l’annuncio del sindaco, David Grillini, che ha ufficializzato l’avvio delle vaccinazioni in paese, ma a determinate condizioni. La location scelta è quella della tenda della Protezione civile montata presso gli ambulatori dei medici di medicina generale Giovanna Pavoni e Saverio Carlucci.

Le prenotazioni sono possibili da oggi, 22 aprile, recandosi negli studi medici o telefonando nei seguenti orari di ambulatorio: Giovanna Pavoni tel. 0732 – 677015 il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 19; il martedì, giovedì e venerdì mattina dalle 9 alle 12; Saverio Carlucci tel. 371 – 4188981, lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalle 9 alle 12; giovedì e martedì pomeriggio dalle 16 alle 19. Le vaccinazioni in tenda si svolgeranno il mercoledì e il giovedì dalle 9:30 alle 12;30, a partire dal 28 aprile.

«Ci teniamo a specificare che presso il punto di somministrazione di Cerreto d’Esi non si svolgerà una vaccinazione di massa, ma sarà una vaccinazione di supporto e in numero limitato rispetto all’attività di vaccinazione principale che resta sempre quella prenotabile online e che si svolge al PalaFermi a Fabriano. A seguito delle prenotazioni ricevute, i medici di famiglia predisporranno una lista che sarà gestita secondo una scrupolosa valutazione medica e attenendosi alle fasce di popolazione indicate dall’Asur», evidenzia il primo cittadino cerretese, facendo riferimento alle fasce d’età: pazienti di età maggiore di 80 anni; pazienti con età compresa tra i 70 e 79 anni; pazienti estremamente vulnerabili come da tabella allegata; caregiver o familiari conviventi di pazienti estremamente vulnerabili.

Non sarà possibile scegliere il tipo di vaccino e la previsione è che dal 28 aprile si inizi con circa 36-40 inoculazioni settimanali, con l’obiettivo di aumentare, se possibile, il numero di vaccinazioni. I medici saranno coadiuvati da un’infermiera professionale. «Anche i volontari del gruppo comunale di protezione civile di Cerreto d’Esi, sempre presenti e attivi in ogni scenario di necessità, daranno il loro contributo al regolare svolgimento delle operazioni, in particolare nella gestione delle entrate ed uscite dei cittadini dal punto vaccinale».

Il sindaco David Grillini e il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali Michela Bellomaria ringraziano i medici di famiglia «per la grande attenzione alle esigenze dei nostri cittadini, in particolare per le fasce più fragili e in difficoltà, e per la straordinaria collaborazione messa in campo affinché la comunità cerretese, così fortemente colpita, esca velocemente dalla pandemia. Cari cerretesi, vi invitiamo a usufruire di questo straordinario servizio di prossimità nei tempi e nelle modalità illustrate. La speranza è che questo punto vaccinale di prossimità risulti la svolta verso una graduale uscita dalla pandemia», concludono.