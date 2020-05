Fabriano, puntare sul turismo matrimoniale con sinergie pubblico-privato

FABRIANO – Ripartire anche dal turismo matrimoniale, Fabriano ci prova. E lo fa attraverso il progetto Fabriano in Wedding che raggruppa diversi soggetti e fa parte di un progetto più ampio che è Marche in Wedding, che è volto a promuovere il nostro territorio nel contesto wedding.

«È indirizzato soprattutto ai marchigiani originari del luogo che vivono fuori regione o stato o in altre città delle Marche, ma che vogliono ritornare nei loro luoghi del cuore per il loro matrimonio, per farne conoscere la bellezza e le peculiarità naturali, artigianali, della cucina e del buon vivere ai propri ospiti – spiegano gli organizzatori -. La nostra attenzione è rivolta a luoghi dove è possibile celebrare in particolar modo cerimonie civili, che sono ricchi di storia e cultura e che parlino di unicità del territorio stesso e delle sue eccellenze».

Nella breve finestra fra l’inizio della pandemia da Covid-19 e il lockdown, gli organizzatori sono riusciti a realizzare due shooting fotografici che, si spera, saranno implementati a partire già dalle prossime settimane. «Ringraziamo il Comune di Fabriano per aver appoggiato il progetto e averci dato modo di usufruire degli spazi richiesti per questi shooting realizzati uno a novembre e l’altro a marzo».

Il primo shooting realizzato con questo intento si è svolto al Museo della Carta e della Filigrana. «Un sito suggestivo e di grande valore storico e culturale perché racchiude il grande sapere della fabbricazione della carta, che ha reso la città di Fabriano famosa in tutto il mondo sin dall’età medievale ed è ancora una delle pochissime realtà dove la pluricentenaria fabbricazione di carta a mano non è mai cessata. Un luogo dove è possibile sia celebrare il matrimonio civile che realizzare il ricevimento e in più, da non sottovalutare, può fornire la materia prima eccezionale per la realizzazione del coordinato cartaceo».

Il secondo shooting è stato realizzato all’Oratorio della Carità, una meraviglia per gli occhi derivata dal ciclo di affreschi realizzati da Filippo Bellini di Urbino. «Il Salone dell’Oratorio è una location perfetta per celebrare con rito civile le proprie nozze. Abbiamo realizzato degli scatti anche lungo il loggiato di San Francesco per poi trasferirci ai Giardini del Poio che hanno avuto recentemente un restyling importante. Qui abbiamo realizzato un’ipotesi di cena placée e taglio della torta visto la struttura chiusa di vetrate all’interno dei giardini, ideale per un ricevimento intimo ed elegante. Ma anche ai Giardini del Poio è possibile celebrare il rito civile. Foto e video dello shooting sono diffusi nei canali social e siti di tutti i partecipanti il che permette visibilità al nostro territorio e ne promuove la bellezza. Lo shooting al Museo della Carta è stato pubblicato dal Blog Chic and Stylish Wedding, un importante blog internazionale del settore e lo stesso miriamo a fare con quest’ultimo lavoro», evidenziano gli organizzatori della Weddy’s Angels – Wedding Planner & Design di Fabriano che hanno coinvolto tanti fornitori locali e non solo: Adriano Maffei (Foto); Manuel Brega (Video); Michela Pezzanesi (Fiori); Simone Andreoli (Make-Up); Federica Gagliardini (Hair Stylist); Clever Fiori (Barber Shop); Rossi Gioielleria (Gioielleria); Ylo Couture (Abiti); La Torteria (Wedding Cake); Weddy’s Angels (Stationery).

Il mercato legato al wedding era molto florido prima della pandemia da Coronavirus e, si spera, che possa tornare a esserlo anche nella fase post Covid-19. A Fabriano si è iniziato a investire in questo settore con la possibilità, data ai privati, di poter ospitare le celebrazioni civili in strutture di particolare pregio. A beneficiarne potrebbe esserne una molteplice varietà di attività imprenditoriali presenti nel territorio fabrianese. Un segmento turistico sul quale investire.