Fabriano, provoca un incidente in città: illeso ma viene denunciato per guida in stato di ebbrezza

Il 21enne ha perso il controllo della Golf che si è ribaltata in via Le Povere dopo aver urtato un'altra automobile in sosta. Qualche disagio alla circolazione per la rimozione del mezzo incidentato

FABRIANO – Provoca un incidente senza coinvolgere altre persone, ma danneggiando un’altra automobile in sosta. Illeso il guidatore, ma denunciato per guida in stato di ebbrezza dagli agenti della Polizia municipale di Fabriano. Qualche disagio alla circolazione per permettere la rimozione in sicurezza del mezzo incidentato e per effettuare tutti i rilievi da parte degli investigatori.

I fatti

Questa mattina, poco dopo le 11, si è verificato un incidente stradale in via Le Povere a Fabriano, non lontano dalla chiesa dei Santi Biagio e Romualdo. Secondo la ricostruzione fornita dagli investigatori, una utilitaria Golf condotta da un 21enne di Fabriano si è ribaltata e ha finito la sua corsa sul fianco sinistro dopo aver toccato un’altra automobile in sosta. Fortunatamente, l’automobilista è rimasto illeso. Mentre vi sono danni ingenti sia alla Golf che all’altra automobile in sosta.

Allertati da alcuni cittadini presenti al fatto, sono prontamente giunti sul posto i soccorritori: un’ambulanza del 118 dell’ospedale Engles Profili di Fabriano, insieme a una pattuglia degli agenti della polizia municipale. I sanitari hanno verificato che il giovane era praticamente illeso. Mentre gli agenti della Municipale hanno deciso di sottoporlo all’esame dell’etilometro. Il valore dato ha attestato un tasso alcolemico superiore al consentito e alla normativa attualmente vigente. Per questo motivo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Subito dopo questo accertamento, gli agenti hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e gestito la viabilità per evitare eccessivi rallentamenti e disagi.