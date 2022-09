Primo giorno di scuola a Fabriano: l’augurio commosso del sindaco Ghergo

La polizia ha accomapgnato gli studenti. La prima cittadina evidenzia ciò che è stato fatto in materia di edilizia scolastica in questi primi mesi di mandato

FABRIANO – Primo giorno del nuovo anno scolastico anche a Fabriano senza particolari criticità per famiglie e studenti. Consueta commozione per i più piccoli che iniziano il loro percorso didattico da parte di mamma e papà. L’augurio del sindaco, Daniela Ghergo con un punto su quanto realizzato in questi primi mesi dall’insediamento in campo di edilizia scolastica. In occasione della riapertura delle scuole fabrianesi, le forze di Polizia presenti sul territorio hanno voluto accompagnare gli studenti nel primo giorno di scuola, con mirati controlli volti a garantire la loro sicurezza.

«L’iniziativa – che si inserisce in un più ampio progetto volto a prevenire la diffusione degli abusi di stupefacenti e di episodi di bullismo, soprattutto in prossimità degli istituti scolastici, ai danni dei minori e delle vittime più vulnerabili – proseguirà nel corso dell’anno scolastico, anche sulla base di accordi diretti con i Dirigenti scolastici», annunciano in una nota le forze dell’ordine fabrianesi.

L’augurio

«Care alunne, cari alunni, il primo giorno di scuola rappresenta sempre una data importante: carica di entusiasmo per chi inizia e di aspettative per chi riprende un percorso di studi già avviato. Troverete ad accogliervi gli insegnanti che vi accompagneranno nelle scoperte di ogni giorno, che saranno il vostro riferimento nei momenti di incertezza. Grazie a loro vi preparerete ad affrontare il futuro. Ritroverete i vostri compagni, con i quali condividere la vita di classe. Molti di loro vi saranno accanto per tutta la vita, saranno i vostri amici più fidati nel cammino che vi aspetta. Vi auguro di iniziare questo nuovo anno scolastico con dedizione e curiosità, e di fare vostra la parola impegno. Quello stesso impegno che mettete quando volete raggiungere un traguardo al quale tenete, una vittoria sportiva che avete sognato, un obiettivo che vi rende felici. Ogni giorno che varcherete il portone d’ingresso avrete la grande occasione di imparare, scoprire, capire il mondo. E arricchirvi. Perché chi è povero di conoscenze e di cultura è anche povero di sogni. E di futuro. Buon inizio a voi ragazzi, ai docenti e al personale scolastico, ai vostri genitori. Dentro le vostre aule vi aspetta la vita. Fuori, il mondo», il messaggio del Primo cittadino di Fabriano.

Lavori

Da qualche settimana, conformemente ai tempi previsti nel contratto, sono stati affidati alla ditta Domus srl i lavori per l’adeguamento sismico della scuola Marco Polo. «Una corsa contro il tempo ha consentito il rispetto dei tempi della procedura e l’ottenimento dell’autorizzazione sismica. Un lavoro che la città aspetta da troppo tempo e che avrebbe dovuto avere un iter differente e maggiormente lineare. Abbiamo davanti 550 giorni di lavori, che richiederanno 2 anni scolastici in trasferta per gli alunni che frequentano quell’Istituto, e che anche per l’anno 2022/2023 rimarranno all’interno dell’Istituto Morea, grazie alla disponibilità della Provincia di Ancona», ricorda il sindaco Gergo.

«Ora abbiamo necessità di sbloccare anche le altre opere ancora ferme, in particolare la scuola Giovanni Paolo. Anche per questa possiamo comunicare un risultato importante, dopo oltre 7 mesi di blocco: la ditta incaricata degli studi archeologici, grazie ad un lavoro di sollecito rilevante, ha firmato il contratto ed entro pochi giorni inizierà i lavori, l’ultimo vincolo per appaltare la gara. A dimostrazione che, con un metodo di lavoro adeguato tra l’amministrazione e gli uffici comunali, si producono i primi risultati importanti per la città di Fabriano», ha concluso il Sindaco fabrianese.