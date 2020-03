Primo caso ufficiale di Coronavirus a Fabriano. Si tratta di un pensionato 80enne

L'uomo si trova all'ospedale cittadino in attesa di trasferimento. Scattate le procedure per risalire alle persone che sono venute a contatto con l’uomo

FABRIANO – Primo caso accertato e confermato di Coronavirus a Fabriano. Subito dopo la riunione tra i Sindaci dell’Ambito Territoriale 10, convocata per condividere le procedure e uniformare i comportamenti per affrontare l’emergenza, il sindaco della città della carta, Gabriele Santarelli, dovrebbe rilasciare una dichiarazione ufficiale. Si tratta di un uomo pensionato 80enne che attualmente si trova all’ospedale Engles Profili in attesa di capire se ci siano posti letto liberi in Terapia intensiva nei presidi ospedalieri scelti dalla Regione (i dati Gores segnalano la presenza di un paziente positivo al Coronavirus all’interno del pronto soccorso fabrianese).

Dunque, primo caso accertato di Covid-19 a Fabriano. Da quanto si apprende, si tratta di un uomo 80enne risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Un pensionato che ha accusato febbre e tosse nei giorni scorsi. Con tutti gli accorgimenti del caso, il pensionato è stato trasportato al Pronto soccorso del presidio ospedaliero cittadino per essere sottoposto al tampone. I risultati nella giornata odierna, 10 marzo: è positivo. Sono immediatamente scattate le procedure ricostruendo tutta la catena sanitaria per risalire e raggiungere le persone che sono venute a contatto con l’uomo, a partire dai familiari.

L’80enne si trova ricoverato all’ospedale di Fabriano in Pronto soccorso dove sono stati allestiti tre posti letto per pazienti con insufficienza respiratoria acuta. Sempre all’Engles Profili è stata allestita la cosiddetta “covideria” negli spazi occupati, fino a 13 mesi fa, da Ostetricia, con ulteriori posti letto. Ma si tratta, comunque, di postazioni per pazienti in transito fino a quando ci sarà disponibilità nelle altre strutture ospedaliere individuate, in via prioritaria, dalla Regione Marche per pazienti positivi con la necessità di essere ricoverati in Terapia intensiva. A breve, si deciderà, quindi, se procedere al ricovero a Fabriano o a Torrette di Ancona, sempre che ci siano ancora posti letto a disposizione.

Nella mattinata di oggi (10 marzo), prima dell’ufficializzazione del caso positivo, il sindaco Gabriele Santarelli ha firmato il decreto per l’attivazione del COC, Centro Operativo Comunale, per affrontare al meglio l’emergenza sanitaria.