Fabriano, presentati i nuovi componenti del consiglio di amministrazione dell’ASP Vittorio Emanuele II

FABRIANO – Sono stati presentati nella mattinata di giovedì 15 dicembre alla stampa i nuovi membri del consiglio di amministrazione dell’Azienda Servizi alla Persona – ASP Vittorio Emanuele II di Fabriano che il Consiglio comunale ha provveduto a nominare con Deliberazione n. 89 del 29/11/2022, nella seguente composizione: il dott. Roberto Cingolani, la dott.ssa Anna Maria Colao e l’avv. Maria Donatella Giorgetti.

«Il consiglio comunale ha sciolto una situazione di impasse – ha sottolineato il sindaco Daniela Ghergo – che preoccupava non solo l’amministrazione ma tutta la cittadinanza e ha consentito con la propria deliberazione il rinnovo dell’organo amministrativo dell’ASP. Ringrazio quindi il CdA uscente, il dott. Elvio Corrieri, il dott. Corrado Rosi, l’ing. Francesco Santini per il lavoro che hanno svolto, in questi anni difficili, per amministratori di strutture cosi complesse. Oggi il nuovo CdA si presenta alla città e si prepara a insediarsi seguendo le linee di indirizzo che il consiglio comunale ha già indicato nella seduta del 29 novembre.

Il compito che attende i nuovi amministratori – continua il sindaco – è un compito ambizioso e importante, quello di rilanciare la struttura dopo un periodo difficile, quello del post Covid. Le strutture di cui si compone l’ASP, la casa di riposo, la residenza protetta e il centro diurno, sono strutture molto importanti per la nostra comunità a cui il Comune di Fabriano tiene particolarmente perché va a toccare un servizio delicato, quale quello dell’assistenza agli anziani autosufficienti e non, un servizio che vogliamo rendere al nostro comprensorio con la massima efficienza».

L’assessore Pietro Marcolini sottolinea: «Il consiglio comunale ha trovato un punto di sintesi con la nomina dei tre nuovi componenti che hanno veramente delle eccellenti competenze, quindi, confidiamo molto nella possibilità di una riqualificazione e di un rilancio della struttura. Siamo alla vigilia di un necessario accreditamento della struttura che passerà da sociale a sanitaria quindi sarà inevitabile un lavoro di riqualificazione che speriamo possa coinvolgere anche l’ attenzione della Regione che, sono convinto, sia importante per la Città e per tutto il comprensorio».

Il segretario generale Ernesto Barocci ha augurato un buon lavoro al nuovo CdA confermando la piena collaborazione della struttura comunale.

La dott.ssa Anna Maria Colao, medico del lavoro in pensione, ha diretto per molti anni il Servizio di medicina del lavoro di Fabriano e dell’AV 2: «sono veramente molto orgogliosa di questa nomina che mi è capitata in un periodo particolare della vita, in cui sono andata in pensione, quindi, questa nomina mi dà gioia e speranza di poter dare ancora il mio concreto contributo a questa struttura, ho sempre lavorato con i soggetti fragili, i lavoratori, ho fatto parte delle commissioni invalidi, ho avuto modo di conoscere le realtà più nascoste, quindi questo incarico mi rende orgogliosa e spero di espletarlo al meglio soprattutto con la mia presenza. Ringrazio il Consiglio comunale per la fiducia».

L’avv. Maria Donatella Giorgetti esercita la professione di avvocato da circa 28 anni: «Sono veramente molto contenta di questa nomina, l’obiettivo è quello rilanciare queste strutture, so che ci riusciremo pur avendo magari visioni diverse. Ringrazio l’amministrazione e il consiglio comunale per la scelta».