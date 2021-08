Fabriano: Premio cinematografico e televisivo Castello di Precicchie, il programma

FABRIANO – Il Premio Cinematografico e Televisivo “Castello di Precicchie”, frazione di Fabriano, arriva al traguardo dei 25 anni. La XXV edizione del Premio si svolgerà presso il Castello di Precicchie dall’11 al 19 settembre prossimi, è organizzata da L’Associazione Castello di Precicchie con il patrocinio della Regione Marche, del Comune di Fabriano, della Fondazione Marche Cultura, dell’Università Politecnica delle Marche e con la collaborazione di Diatech Pharmacogenetics. «Una delle manifestazioni di più grande rilevanza per il nostro territorio», ha ricordato il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli.

Le anticipazioni

Se il primo omaggio della manifestazione fu dedicato a Carlo Verdone, ovvero un autore, già all’epoca noto e popolare (e capace di continuarlo ad esserlo negli anni successivi), Precicchie ha spesso ospitato anche giovani interpreti, all’epoca assai poco noti, che sono diventati i nomi di spicco del cinema e della televisione italiana. Da Valerio Mastandrea ad Anna Foglietta; da Giuseppe Battiston a Edoardo Leo; da Lucia Mascino a Giorgio Tirabassi e Stefano Fresi. In altre parole, la manifestazione ha svolto un’attività di talent scout, davvero brillante.

Ed anche dal concorso video, organizzato dal 1997 al 2007, sono emersi nomi poi approdati nel professionismo, come Nina Di Majo, Paolo Pisanelli, Cesar Meneghetti, Elisabetta Pandimiglio, Gianluca Iodice. Quest’ultimo autore de “Il cattivo poeta”, uno dei film italiani della stagione maggiormente apprezzati.

«Era stata ospite al Premio nel 2015, nella sezione nuovi volti del cinema italiano, anche Greta Scarano cui è dedicata la personale di quest’anno che, sabato 18 settembre, intende celebrare il talento di un’attrice, ancora molto giovane, ma già affermatasi sul grande e sul piccolo schermo con alcune performance particolarmente significative. Proprio negli ultimi mesi, Greta è apparsa, con grande successo, in tre serie tv: “Il commissario Montalbano”, dove è la collega che travolge e fa innamorare il celeberrimo poliziotto; “Speravo de morì prima” dove impersona Ilary Blasi, ovvero la signora Totti e, sul versante più squisitamente drammatico, in “Chiamami ancora amore”, produzione da prima serata di Rai 1. E presto torneremo a vedere Greta Scarano anche al cinema nel film di Paolo Genovese “Supereroi”, uno dei tanti titoli, rimasti impigliati nella chiusura delle sale, dovuta alla pandemia», spiegano gli organizzatori.

Sul versante televisivo

L’omaggio dell’edizione 2021 è invece dedicato a “Il commissario Ricciardi”, serie diretta da Alessandro D’Alatri e tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni. Si tratta di una delle produzioni più impegnative e raffinate prodotte dal servizio pubblico, ambientata in una Napoli anni ’30, minuziosamente ricostruita e storicamente fedele.

Insieme al regista, a raccontare, domenica 19 settembre, le vicissitudini de “Il commissario Ricciardi” saranno tre dei protagonisti: Antonio Milo, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti.

Per quel che riguarda l’evento speciale “Cinema, Musica & Parole”, previsto per venerdì 17 settembre alle 21, sarà un’occasione di riflessione e dibattito sull’importanza delle parole, del linguaggio. Alla serata interverranno: Margherita Carlini, Psicologa Clinica, Psicoterapeuta e Criminologa Forense; Monica Rametta, attrice, scrittrice e sceneggiatrice di vari film per la televisione e il cinema, fra i quali: Tutti pazzi per amore, Una grande famiglia, Sorelle, La Compagnia del Cigno; Io sono Mia, La bambina che non voleva cantare, etc; Simone Tempia, scrittore e ideatore della pagina Facebook “Vita con Lloyd” che ogni mese raggiunge milioni di lettori e ha ispirato i bestseller Vita con Lloyd (2016). In viaggio con Lloyd (2017) e Un anno con Lloyd (2018). L’ultimo suo libro è Storie per genitori appena nati (2020), dedicato a tutti coloro che sono stati figli. E che, in alcuni casi, sono diventati anche genitori. Durante la serata il Maestro Marco Santini, violinista e compositore, suonerà brani che vanno dalla musica classica alla moderna, passando per colonne sonore e melodie composte da lui. Racconterà come nascono i suoi brani. Infine, per l’iniziativa con le scuole, in particolare alle classi III A e III B della scuola primaria “Aldo Moro”, Istituto Comprensivo “Fabriano Est Aldo Moro”, coordinate dalle insegnanti Simonetta Santini, Rita Boarelli, Paola Palini e Grazia Di Fabio che hanno svolto un laboratorio condotto da Simone Tempia. Il risultato del lavoro verrà presentato dall’autore, dalle insegnanti e dagli alunni il pomeriggio di sabato 18 settembre.

L’ingresso agli eventi-spettacolo sarà gratuito, solo con green pass, con prenotazione obbligatoria tramite EventBrite.