Pnrr: Censis e Fondazione Merloni di Fabriano insieme alla Cabina di Coordinamento Integrata post sisma

FABRIANO – Censis e Fondazione Merloni di Fabriano collaboreranno con la Cabina di Coordinamento Integrata Post Sisma, chiamata a gestire parte del PNRR complementare e a erogare risorse per circa 700 milioni di euro finalizzati al rilancio economico e sociale dei comuni colpiti dai sismi 2009 e 2016. Un ulteriore segno di attenzione da parte della Fondazione Merloni che, nell’immediato post-terremoto del Centro Italia, anche con la collaborazione dei più importanti soggetti economici che operano nella dorsale appenninica, è dunque approdato a uno scenario non previsto inizialmente. L’idea è quella di costruire una “Piattaforma strategico-decisionale” con il compito di: animare il territorio; raccogliere progetti di sviluppo; Riorganizzare tali progetti, scomponendoli e ricomponendoli, secondo strategie più ampie di sviluppo territoriale; suggerire (al soggetto erogatore) procedure di erogazione più razionali, omogenee, condivise e facilmente rendicontabili.

Il programma

In tal senso, si è deciso di organizzare una serie di seminari online che rappresentano l’avvio di un percorso, di raccolta e riorganizzazione di progetti secondo una logica di Piattaforma. Tutti i seminari verranno chiusi dal presidente del Censis. Il prossimo è in programma domani, 20 ottobre, alle 11:30 collegandosi al seguente indirizzo per la diretta via web: https://www.youtube.com/watch?v=mr_dz_XlYlU. Il seminario è dedicato ai temi di: Agricoltura, energia e rilancio del territorio. A discuterne, Fabio Melilli presidente della Commissione Bilancio della Camera dei deputati; Giuseppe Peleggi direttore Innovazioni Tecnologiche Coldiretti; Carlo Tamburi direttore Enel Italia; Giuseppe De Rita presidente Censis. Modera, Gian Mario Spacca, vicepresidente della Fondazione Merloni. In calendario ci sono già altri due appuntamenti, sempre seguibili con diretta via web nel canale youtube, previsti per il 27 ottobre sempre alle 11:30, sui temi del Risparmio e circolazione delle risorse. E, infine, il prossimo 3 novembre, con le medesime modalità e orario, sui temi: Tecnologia, cultura e turismo. Gli ospiti di questi ultimi due incontri saranno resi noti successivamente.