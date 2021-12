Fabriano, dal Pnrr già due progetti finanziati

FABRIANO – Due progetti finanziati tramite il Piano nazionale ripresa e resilienza a Fabriano attraverso i fondi complementari al sisma. Ad annunciarlo il sindaco Gabriele Santarelli, che rimarca come si tratti di rigenerazione urbana e miglioramento della viabilità. «È una gran bella notizia che ripaga il tanto lavoro fatto per avere progetti pronti», le parole del Primo cittadino.

«Per la prima misura, rigenerazione urbana, abbiamo ricevuto oltre 1,6 milioni di euro e la scheda che abbiamo prodotto prevede: rifunzionalizzazione del teatro del Parco Unità d’Italia; realizzazione nuova illuminazione centro storico con impianto led e sistema light design; rifunzionalizzazione piazza 26 settembre 1997 e annesso completamento del primo e secondo piano dell’immobile dell’anagrafe ancora oggi allo stato grezzo; manutenzione straordinaria che coinvolge l’impianto di illuminazione, l’arredo e la vegetazione arborea del Parco Unità d’Italia, del Parco di Viale Stelluti Scala e del Parco di via Don Minzoni», evidenzia il primo cittadino di Fabriano.

Per la seconda misura, miglioramento della viabilità, «abbiamo ricevuto 490 mila euro circa e la scheda che abbiamo prodotto prevede: rifacimento dell’asfalto di via Dante dalla rotatoria alla curva di via Nenni; marciapiedi di via Don Minzoni, Via Serraloggia e via Zobicco». E non finisce qui. «Da domani si lavora per gli step successivi e per produrre altri progetti per intercettare i fondi PNRR messi a disposizione dalle misure per le scuole i cui bandi sono stati pubblicati a inizio mese», assicura, concludendo, il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli.