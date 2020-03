Fabriano: dalla pista di pattinaggio quasi 8 mila euro di incassi dagli ingressi

FABRIANO – Poco meno di 8 mila euro. Questa la cifra che finirà nelle casse del comune di Fabriano per gli ingressi alla pista di pattinaggio ecologica allestita in centro storico in occasione delle scorse festività natalizie. La cifra esatta è pari a 7.981,70 euro, il 50 per cento di 17mila euro, meno le spese vive sostenute dai gestori della pista, la Società sportiva ASD Fortitudo Pattinaggio Fabriano. Questa quanto stabilito in sede di convenzione fra il Comune e il gestore.

Dunque, primi introiti, ma potrebbero anche essere gli ultimi, a seguito del budget impiegato dall’amministrazione comunale di Fabriano per lo scorso periodo natalizio. Un cartellone di Natale che, per la prima volta, ha fatto registrare la decisione dell’esecutivo pentastellato di non volere la compartecipazione nelle spese di nessuno, commercianti compresi che – di solito – si occupavano dei costi delle luminarie.

Le risorse complessive impiegate sono state pari a 88.168 euro. Le singole voci più corpose hanno riguardato gli oltre 20mila euro per le luminarie; gli oltre 16mila euro per il video mapping; 14.640 euro per l’allestimento del mercatino natalizio sotto le volte del Loggiato San Francesco; oltre 13mila euro per l’organizzazione del concerto di fine-inizio anno al Gentile; più tante altre voci che riguardano diritti Siae, piattaforma pista di pattinaggio ecologica, impianto elettrico e altri costi.

A oggi, si conosce solo una voce di incasso, gli ingressi alla pista di pattinaggio ecologica, complessivamente di 17 mila euro. Questa somma non è andata interamente nelle casse comunali. In primis sono state sottratte le spese vive sostenute, pari a 518,30 euro. Quindi, il nuovo totale è stato suddiviso al 50 per cento visto l’accordo sottoscritto con i gestori, la Fortitudo pattinaggio di Fabriano.

Morale, l’incasso definitivo, per i soli biglietti di ingresso, è stato pari a 7.981,70 euro.