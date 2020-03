Nuovo caso di Coronavirus a Sassoferrato: ricoverato pensionato 70enne

FABRIANO – Domenica con un solo caso registrato di Coronavirus nel fabrianese. Un uomo 70enne pensionato di Sassoferrato è il quinto Covid-19 positivo residente nella città sentinate. Zero nuovi casi a Fabriano, fermo dunque a 4 malati. Zero casi anche a Cerreto D’Esi, quindi si è fermi a due. Nessun contagiato, invece, a Genga e Serra San Quirico. Crescono, però, le persone in isolamento fiduciario e/o forzato nei cinque Comuni del fabrianese: circa 170/180. Mentre, nonostante sia un ospedale No-Covid positivo, all’Engles Profili vi sono ricoverati cinque pazienti, fra il Pronto soccorso e la cosiddetta “covideria”, gli spazi allestiti all’interno dei locali che fino a 13 mesi fa, erano di Ostetricia, poi chiusa. Si aspetta di poterli trasferire negli altri presidi ospedalieri identificati dalla Regione Marche per gli infettati dal Coronavirus.

Nella città sentinate, l’unico caso di Coronavirus registrato nella giornata odierna, 15 marzo. Si tratta di un uomo 70enne che è venuto a contatto con il secondo caso di Covid-19 positivo che si è registrato a Sassoferrato nei giorni scorsi. Il nuovo caso sassoferratese ha accusato i sintomi, tosse e febbre, ed ha allertato i sanitari che prontamente lo hanno sottoposto a tampone, risultato, purtroppo, positivo. Questa mattina è stato ricoverato. «L’Ufficio d’Igiene competente sta provvedendo ad identificare e contattare le persone entrate in contatto con gli ultimi soggetti risultati positivi e sta trattando gli interessati secondo le procedure previste per tali casistiche», ha dichiarato il sindaco, Maurizio Greci.

Crescono i numeri delle persone in isolamento fiduciario e/o forzato nel fabrianese. Ci si avvia attorno alle 200 unità complessive fra Fabriano, Sassoferrato, Cerreto D’Esi, Genga e Serra San Quirico. Le autorità sanitarie le contattano più volte al giorno per avere contezza degli eventuali sviluppi. Le forze dell’ordine presenti nei vari Comuni vigilano costantemente affinché la quarantena sia rispettata e le verifiche sulle motivazioni degli spostamenti necessari e non differibili.

A tal proposito, ieri 14 marzo, intorno alle 11:20, gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano hanno denunciato un 27enne extracomunitario, non residente in città, che chiedeva insistentemente denaro davanti a un supermercato della città. Dopo averlo identificato, in quanto sprovvisto di documenti, lo stesso è stato pertanto denunciato ai sensi dell’art. 650 c.p. per inosservanza dell’ordine dell’autorità, inerente il rispetto del Decreto governativo dell’11 marzo scorso.