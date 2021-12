Pedonalizzazione h24 di buona parte del centro storico di Fabriano

FABRIANO – Definitivamente pedonalizzata una parte consistente del centro storico di Fabriano. Ad annunciarlo, il sindaco Gabriele Santarelli, il vicesindaco Ioselito Arcioni, l’assessore Nello Fiorucci e il comandante della Polizia municipale Cataldo Strippoli. «L’obiettivo è ridurre al massimo la circolazione dei mezzi nel salotto buono della città. Ci saranno sicuramente dei miglioramenti da effettuare e per questo non sono esclusi aggiustamenti. A breve convocherò una riunione con i residenti del centro storico», assicura il Primo cittadino fabrianese.

Le nuove disposizioni

«Il Corso di Fabriano non poteva restare un’area scorciatoia per raggiungere altre zone della città», ha proseguito Santarelli illustrando le principali novità che, di fatto, creano una zona ampia pedonalizzata h24 per tutti i giorni dell’anno, salvo ingressi per carico e scarico privato e delle attività commerciali, nell’Area Centro storico: Piazza del Comune, Corso della Repubblica parte bassa (ivi compreso Largo Stelluti, detto anche ‘Piazza Padella’), tratto di Via Leopardi (dal civ. 5 al civ. 2), Via del Poio, Piazza Papa Giovanni Paolo II, Largo Bartolo da Sassoferrato, Via Verdi, Via Corridoni e Via Castelvecchio. In queste zone dal 13 dicembre, novità per i sensi di marcia: in Piazza del Comune senso unico con direzione Piazza G.B. Miliani – Piazza Garibaldi, eccetto nel tratto compreso tra Largo Bartolo da Sassoferrato e il civico n° 35, in cui la circolazione veicolare si svolge a doppio senso di marcia per consentire ai veicoli provenienti dallo stesso Largo l’accesso in Via G. Verdi; in Corso della Repubblica parte bassa (tratto da Piazza del Comune al crocevia con Piazza Garibaldi (compreso Largo Stelluti, detto anche ‘Piazza Padella’) senso unico con direzione Piazza del Comune – Piazza Garibaldi; in Largo Bartolo da Sassoferrato doppio senso di circolazione: i veicoli che, provenendo da Largo Bartolo da Sassoferrato, arrivano all’intersezione con Piazza del Comune, possono svoltare a sinistra per Corso della Repubblica parte bassa, oppure andare diritto costeggiando sulla sinistra la Fontana Sturinalto, o infine andare a destra fino al civ. 35 per poi proseguire in Via Verdi; in Piazza Papa Giovanni Paolo II ed in Via Del Poio doppio senso di circolazione; nel tratto di Via Giacomo Leopardi dal civ. 5 al civ. 2, senso unico di circolazione con direzione di marcia Piazza F. Altini – Piazza Papa Giovanni Paolo II; in via Verdi senso unico con direzione Piazza del Comune – Piazza Manin; in via Corridoni (invertito l’attuale senso di marcia) senso unico di circolazione con direzione Corso della Repubblica – via Castelvecchio; in via Castelvecchio (invertito l’attuale senso di marcia) senso unico di circolazione con direzione Via Corridoni – via S. Caterina, con obbligo di arrestarsi e dare la precedenza all’intersezione con via S. Caterina.

L’area interessata

Autorizzazioni

In pratica, l’accesso a questa Area è consentito: veicoli di Soccorso, di Polizia, della Protezione Civile; biciclette – anche a pedalata assistita – e dispositivi di micromobilità elettrica (monopattini, segway, monocicli, hoverboard, ecc.); veicoli tecnici dell’Ente Comunale che abbiano necessità di accedere per comprovate ragioni di servizio; veicoli di personale sanitario per interventi a persone ammalate residenti all’interno dell’Area; veicoli per la raccolta dei rifiuti e per lo sgombero della neve; bus navetta del TPL di raccordo tra i principali parcheggi cittadini ed il Centro Storico; carri-attrezzi e veicoli per la consegna della posta all’interno dell’Area; veicoli impiegati: in occasione di matrimoni religiosi celebrati nella Cattedrale di San Venanzo (fino a 5 veicoli di familiari e personale tecnico); in occasione di funerali celebrati nella medesima Cattedrale (fino a 5 veicoli di familiari e personale tecnico); veicoli degli esercenti di fiere, mercati o altre manifestazioni che si svolgano nell’area (nei soli giorni di svolgimento); veicoli di trasporto materiali di scena per gli spettacoli in programma presso il “Teatro Gentile”: tali veicoli potranno sostare nella parte finale di via Verdi, alla confluenza con via Battisti. veicoli dei residenti o affittuari dell’area (con autorizzazione per ogni veicolo posseduto), ma solo da nei giorni feriali dalle 7 alle 14, per massimo 30 minuti per carico e scarico e poi ripartire, essendo sempre vietata la sosta inoperosa; veicoli adibiti a trasporto merci per carico e scarico nei giorni feriali dalle 9 alle 11, massimo 30 minuti; veicoli di persone che alloggino temporaneamente in strutture recettive presenti nell’Area è autorizzato solo per effettuare carico e scarico (max 30 minunit da comprovare tramite utilizzo del disco orario) e quindi uscire con il veicolo dall’Area. È escluso – in ogni caso e per tutti – il semplice attraversamento dell’area: potranno essere effettuati controlli volti ad accertare i motivi del transito. Infine, per quel che riguarda la velocità di transito è stata fissata massimo a 20 Km/h e per i veicoli di micro-mobilità elettrica a 6 Km/h. Eliminati i parcheggi di piazza del Comune. Resta operativo il parcheggio di piazza Amedeo di Savoia. La previsione è di incrementare in maniera sensibile i parcheggi gialli in prossimità delle due barriere principali per le persone diversamente abili e farli, quindi, avvicinare il più possibile.

Le dichiarazioni

«Portiamo a compimento un nostro cavallo di battaglia, da prima delle elezioni comunali. È un tassello, una visione di città diversa, Fabriano a grandezza d’uomo, con mobilità dolce, con spazi non solo per le auto. Questa soluzione, prevista all’interno del Pums, ha portato una condivisione con i soggetti interessati. Ci siamo preparati a questo, modificando la segnaletica e i varchi, togliendo alcuni parcheggi liberi intono alla Fontana Sturinalto, attivato la navetta elettrica gratuita. Abbiamo percepito interesse e atteggiamento positivo rispetto a questa iniziativa”, ha commentato il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli. «L’accesso funzionerà attraverso l’installazione di un software. Tutti i soggetti autorizzati effettueranno una telefonata e si azionerà in automatico l’attivazione delle barriere. Verranno collegati numero di telefono e targa degli autorizzati. Sempre da remoto la polizia locale controllerà eventuali abusi. A giugno abbiamo attivato la navetta elettrica con passaggi dal lunedì al sabato ogni 30 minuti, con fermata a richiesta anche in centro. Abbiamo aggiunto altre 5 fermate in prossimità dei parcheggi del centro e della periferia», gli ha fatto eco il vicesindaco, Ioselito Arcioni. «Si tratta di una novità culturale. L’invito è quello di saper leggere tutte le possibili potenzialità che nascono da questo provvedimento che ci permette di vivere il centro», ha concluso l’assessore, Nello Fiorucci.