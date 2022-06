Fabriano: torna la Passeggiata del Cuore, prevista anche un’iniziativa di solidarietà

FABRIANO – Torna, dopo la pausa imposta dalla pandemia, la Passeggiata del Cuore giunta alla 6° edizione, evento a cura del Centro Cuore Salus sito a San Silvestro di Fabriano, con un importante momento dedicato anche alla solidarietà nei confronti delle missioni dei monaci in Congo. L’appuntamento è per domani 4 giugno dalle ore 9.

Sarà l’occasione per ricordare a tutti l’importanza di prevenire le malattie metaboliche e cardiovascolari. «Cogliamo questa occasione per fare insieme una passeggiata senza affanno e con il piacere di scambiare quattro chiacchiere tra di noi», riferisce l’organizzatore, Floriano Rossolini, titolare della struttura accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il programma

Il programma prevede alle 9 l’arrivo dei partecipanti al Centro Cuore Salus e registrazione, misurazione della pressione arteriosa ed eventuale controllo glicemico per i partecipanti più fragili o su espressa richiesta. Alle 10 l’inizio passeggiata libera o con tecnica Nordic Walking lungo il sentiero che porta fino ai prati fioriti con sosta per eseguire esercizi di ginnastica respiratoria, mobilità articolare e stretching in ambiente naturale con ampia veduta del panorama sottostante. Rientro presso il Centro Cuore Salus lungo il sentiero che porta al Monastero. Per la straordinarietà dell’evento sarà riaperto dai monaci nell’ultimo tratto proprio per favorire il rientro dei partecipanti. Alle 13, animati dalla voglia di ripartire, con il desiderio di “condividere insieme” e mettere alle spalle la pandemia, verrà offerto un momento conviviale riservato a tutti i partecipanti, su prenotazione.

«Lo stare chiusi forzatamente in casa per tutto questo tempo – dichiara Rossolini – ci ha fatto soffrire molto, ma ci ha portati a riscoprire quali sono le vere priorità per ognuno di noi. Il sole, il verde, l’aria salubre sono alcuni doni a noi necessari per la nostra salute fisica e mentale. Quindi ritorneremo più che mai nell’incoraggiare le persone partecipanti a ripartire con concetti chiari per come vivere bene, facendo le scelte giuste. Corretto stile di vita, per contrastare le malattie della sedentarietà. Inoltre, come nell’ultima edizione, andremo a sensibilizzare i partecipanti nel donare come offerta libera una piccola somma di denaro. Questa volta il ricavato andrà in beneficenza ai monaci benedettini/Silvestrini di San Silvestro Abate di Fabriano per le loro missioni di St. Benoit Butembo Repubblica Democratica del Congo».