Fabriano, partita la XXVIII edizione del Palio di San Giovanni Battista

FABRIANO – Ufficialmente partita l’edizione XXVIII del Palio di San Giovanni Battista a Fabriano. Due settimane che riporteranno la città della carta, dopo due anni di stop e annullamento della manifestazione causa pandemia Covid, in atmosfere medievali. Ieri sera, prima uscita ufficiale della neo eletta sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo, e primo giorno di apertura per le quattro Hostarie: Porta del Borgo al Campetto di San Nicolò; Porta Cervara in Via della Ceramica; Porta del Piano presso il Chiostro di San Benedetto; Porta Pisana al Chiostro di San Biagio. Mentre in piazza del Comune, si svolgeva la cerimonia del giuramento dei Priori e l’innalzamento dei Gonfaloni.

Il Palio di San Giovanni Battista a Fabriano

Il programma

In attesa dei giorni caldi delle competizioni fra i Gialli, Rossi, Blu e Verdi, i colori delle 4 Porte di Fabriano, il programma di questa edizione propone per oggi, giovedì 16 giugno, alle 21 in piazza del Comune uno spettacolo dedicato alle donne: “Volti di donna nella Fabriano medievale”, poi “Rapaci in piazza e spettacolo del fuoco”. Domani, venerdì 17 giugno, si inizia alle 17.30, ai Giardini del Poio, con il convegno storico dal tema “La donna nel Medioevo fabrianese tra sacro e profano”. Moderazione e presentazione: Giovanna Bolzonetti e Martina Cerioni. Previste queste relazioni. Matteo Parrini: “La Strega di Sant’Anatolia”. Suor Chiara Francesca Lacchini: “La vita monastica femminile nel medioevo, il caso delle francescane”. Maria Elma Grelli: “Le petrarchesche marchigiane: il rapporto epistolare tra Elisabetta Trebbiani e Lagia Chiavelli, falso storico?”. Intermezzo: Catia Stazio lettura poesie delle petrarchesche (Leonora della Genga; Ortensia di Guglielmo; Lagia Chiavelli). Elisabetta Graziosi: “Le donne nei mestieri”. Alessandro Delpriori: “Le donne di Gentile da Fabriano: volti e racconti”. Aldo Pesetti: “Le dame fabrianesi nel Medioevo”. Quindi, la prima gara, alle 21.30, in piazza del Comune, con la Disfida degli Arcieri.

Sabato 18 Giugno, alle 8 spazio a “Fabriano in bicicletta”. Alle 11 inizio infiorate artistiche che dovranno essere ultimate entro le ore 12 di domenica. Alle 15 settimo MotoRaduno Città di Fabriano. Dalle 17 alle 24 in centro i Borghi Medievali. In centro dalle 18,30 “Degustando il medioevo tra storia e leggenda” e alle 21 concerto gregoriano a cura della corale di Santa Teresa di Matelica. Domenica 19 Giugno, dalle 9 “Passeggiata sul Giano” con partenza dal Torrione di San Lorenzo. Alle 18 “Corsa nel Medioevo”. Alle 18,15 concerto del Corpo bandistico Città di Fabriano e alle 21 il corteo storico. Ecco le sedi delle infiorate artistiche: Porta del Borgo: Chiesa di San Nicolò; Porta Cervara: Chiesa di San Filippo; Porta del Piano: Chiesa di San Benedetto; Porta Pisana: Chiesa di San Biagio.