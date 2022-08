Fabriano, partita la convention di giochi di ruolo e da tavolo Fabcon

FABRIANO – Da oggi a domenica 28 agosto a Fabriano la convention Fabcon di giochi di ruolo e da tavolo dell’associazione Lokendil: 148 eventi di gioco di ruolo, con circa 1000 presenze previste. L’evento si svolgerà presso il Palazzo del Podestà e il Chiostro di San Biagio, con il patrocinio del Comune di Fabriano e di aziende e soggetti del territorio, come Varnelli e Tanning Pub.

La manifestazione

È record per Fabcon promosso dall’associazione Lokendil, giunta alla 32° edizione dello storico evento, completamente no profit, animato dal volontariato dell’associazione, ma che genera concrete ricadute per il turismo sul territorio: ormai sono oltre 300 i partecipanti, per il 70% provenienti da fuori Marche, con la presenza delle principali case editrici ed autori del settore. In questa edizione saranno ospitati anche degli eventi culturali, in collaborazione con la Biblioteca Multimediale “Romualdo Sassi” e con la Libreria “Semi d’Inchiostro”.

Previste, naturalmente, anche partite gratuite di giochi da tavolo, per famiglie e bambini: sabato 27 agosto, Museo della Carta e della Filigrana (chiostro piccolo), ore 15.00-18.00: partite libere e dimostrazioni di giochi da tavolo, a cura di associazione Arthur Conan Doyle. Un pomeriggio alla scoperta del gioco da tavolo. Lo stesso giorno ma a Palazzo del Podestà, Fabriano, ore 16.00-18.00: partite libere e dimostrazioni di giochi da tavolo per bambini 3-6 anni. «Aurora, la socia più giovane dell’associazione Lokendil, vi aspetta per giocare insieme a lei», ricordano dall’Associazione di Fabriano.

Infine, domenica 28 agosto, Palazzo del Podestà, Fabriano, ore 15-19: partite libere e dimostrazioni di giochi da tavolo, a cura di associazione Arthur Conan Doyle. Un pomeriggio alla scoperta del gioco da tavolo.