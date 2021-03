Parco Gola della Rossa e di Frasassi, tante le iniziative

SERRA SAN QUIRICO – Ospite fabrianese, ieri 20 marzo, per gli incontri webinar “Raccontare i luoghi”, per il progetto “Parco anch’io” realizzato dall’Associazione Bagatto Percorsi Creativi, con il sostegno dell’Unione Montana Esino Frasassi e del Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi. È stato infatti Don Umberto Rotili – parroco della chiesa della Misericordia di Fabriano, ma anche scrittore e autore teatrale – a tenere la lectio magistralis sulla narrazione e scrittura dei luoghi. Un webinar molto seguito, come sottolineano gli organizzatori.

Proseguono, dunque, le iniziative del progetto “Parco anch’io” come l’indagine conoscitiva “Siamo Parco”, volta sia a raccogliere indicazioni sul ruolo dell’area protetta, che riflessioni riguardo a progetti, azioni e interventi che gli abitanti, i visitatori e gli operatori di settore, intendano suggerire alla governance istituzionale del Parco. «L’indagine avviene attraverso un questionario on line, elaborato dal Prof. Marco Giovagnoli, sociologo dell’università di Camerino, che poi elaborerà i dati raccolti. Il questionario è reperibile al link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecVAdSTk8aOT1t1o-jz1XSM4KQjM_JP-zgN2MibgW5j6TFCQ/viewform?usp=sf_link », spiegano gli organizzatori.

La seconda iniziativa, invece, è legata proprio ai webinar pubblici “Percorsi di scrittura – raccontare i luoghi” sulla narrazione e scrittura dei luoghi che sono rilanciati nelle pagine del social Facebook di Parco Anch’io, Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi e quella del Teatro del Bagatto – Percorsi Creativi. «Particolarmente significativo è stato l’appuntamento di ieri con Don Umberto Rotili, parroco della chiesa della Misericordia di Fabriano, ma anche scrittore e autore teatrale», si evidenzia nella nota a firma dell’Associazione Bagatto Percorsi Creativi.

Infine, è ufficialmente partito il concorso letterario “Parco Anch’io…sono qui e lo racconto”, rivolto alle classi delle scuole primarie dei Comuni del Parco e ai ragazzi dai 16 anni in su. «Classi e abitanti dei Comuni del Parco sono invitati a inviare dei racconti, storie, fiabe, narrazioni, in prosa, incentrati sui luoghi del nostro territorio. La partecipazione è gratuita», concludono gli organizzatori.