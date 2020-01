Ristopro Fabriano, il nuovo innesto Edoardo Fontana pronto all’esordio

FABRIANO – «Le prime impressioni sulla Ristopro Fabriano? Molto positive. Mi avevano detto che questo è un gruppo di bravi ragazzi e forti giocatori, posso confermarlo. Tutti mi stanno aiutando ad inserirmi rapidamente, sono contento».

Sono le prime dichiarazioni di Edoardo Fontana, guardia/ala classe 1998, nuovo innesto della squadra fabrianese, ufficializzato ieri dalla società biancoblù.

Il giovane brindisino è arrivato in città il primo gennaio al termine di un giro di mercato a tre: lui da Agrigento (A2) a Fabriano (B), Guaccio da Fabriano a Cremona (B), Veronesi da Cremona ad Agrigento.

L’inserimento di Fontana nella squadra di coach Pansa, dunque, ha comportato l’addio del coetaneo Angelo Guaccio, che ha chiuso la sua breve esperienza fabrianese con 3,3 punti e 2,4 rimbalzi a partita.

«Ad Angelo – si legge nella nota diramata dalla Ristopro Fabriano – la società rivolge i migliori auguri per il resto della stagione e della carriera, ancora tutta da vivere, e lo ringrazia per l’impegno profuso da agosto, con il quale ha contribuito agli ottimi risultati ottenuti dalla squadra in campionato».

Angelo Guaccio ha concluso la sua esperienza a Fabriano

Al nuovo arrivato Fontana si chiede linfa fresca in entrambi i lati del campo di una Ristopro prima in classifica nel campionato di serie B con 24 punti, reduce da sei vittorie consecutive, ma anche consapevole che da adesso in poi ogni domenica le avversarie la affronteranno con il coltello sempre più serrato fra i denti, per cui ci sarà bisogno di maggiore qualità anche offensiva. E l’esterno brindisino, stando alle buone referenze, ha queste caratteristiche.

«Mi piace penetrare, ma anche prendermi qualche tiro da fuori – dice il ragazzo. – Nell’ultima stagione e mezza trascorsa ad Agrigento ho avuto modo di confrontarmi con l’impatto fisico della serie A2, soprattutto portato dagli americani, spero che ciò possa tornare utile ora in serie B».

Ad attenderlo c’è subito un derby (il quarto consecutivo per la Ristopro), in programma domani – domenica 5 gennaio (ore 18) – a Senigallia contro la Goldengas dell’ex Emiliano Paparella.

«Una squadra dal notevole potenziale offensivo, alla quale bisognerà prestare particolare attenzione», commenta Fontana, istruito a dovere.

Al seguito della Ristopro ci saranno quattrocento tifosi, tanti quanti i biglietti messi a disposizione.