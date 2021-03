All’ospedale di Fabriano attivo un nuovo servizio, l’ambulatorio di terapia del dolore

FABRIANO – Importante nuovo servizio disponibile all’ospedale Engles Profili di Fabriano. A partire da questo mese, infatti, è stato attivato all’interno dell’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione, l’ambulatorio di Terapia del Dolore. L’ambulatorio è attivo il lunedì e il venerdì pomeriggio con orario 14-20 al secondo piano del presidio ospedaliero cittadino e tutte le attività mediche vengono erogate attraverso il sistema sanitario nazionale con ricetta medica di prima visita di analgesia.

«I medici dell’ambulatorio si fanno carico del paziente per quanto riguarda il percorso clinico programmando le successive visite presso il nostro ambulatorio per le terapie specifiche. A tal proposito, l’attività clinica si caratterizza per: attività ambulatoriale prescrittiva con piani terapeutici personalizzati; terapia infiltrativa ecoguidata e non per tutti i distretti corporei e per patologie dolorose acute e croniche traumatiche e non; terapia di radiofrequenza per le seguenti patologie: cervicobrachialgia, dolore dorsale con neurite intercostale, Failed Back Surgery Syndrome (FBSS), nevralgia post-herpetica, nevralgia del pudendo, algie croniche della spalla e del nervo sovrascapolare, gonartrosi non altrimenti trattabile, neuroma di Morton, patologie artrosiche etc; trattamento di ferite dolorose non responsive a terapia medica; piani terapeutici per cannabis; trattamento delle patologie del rachide sia acute che croniche in collaborazione con i colleghi dell’Ortopedia e della Neurochirurgia degli Ospedali Riuniti di Ancona», evidenzia il direttore dell’UOC Anestesia Rianimazione Terapia del dolore, Cristiano Piangatelli.

A tutto ciò, si specifica come le terapie di radiofrequenza vengano erogate in day-hospital sempre all’interno dei locali individuati nell’ospedale Engles Profili e siano a carico completo del sistema sanitario nazionale. Tutte le visite sono prenotabili attraverso il CUP regionale. In caso di informazioni o necessità clinico-organizzative nei giorni di ambulatorio è possibile telefonare direttamente al numero 0732 707272.