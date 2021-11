Ospedale di Fabriano, nuove disposizioni per il Laboratorio Analisi

Dal 24 novembre le prenotazioni per le analisi del sangue potranno essere effettuate esclusivamente tramite il Cup regionale

FABRIANO – Riorganizzazione per le prenotazioni delle analisi del sangue al Laboratorio Analisi dell’ospedale Engles Profili di Fabriano. Dal 24 novembre prossimo potranno essere effettuate esclusivamente tramite il Cup regionale (numero 800 098798 da numero fisso e 0721 1779301 da telefono mobile) tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato mattina dalle 8 alle 13. A renderlo noto, attraverso una nota, la direzione dell’Area Vasta 2. «Si informa tutta l’utenza che il personale del Laboratorio risponderà comunque fino al giorno 23 novembre al numero 0732-707829 come avvenuto in questo periodo di emergenza Covid», evidenziano.

Sono comunque previste alcune eccezioni. «Potranno accedere direttamente allo sportello accettazione analisi del presidio ospedaliero Engles Profili di Fabriano senza prenotazione: le donne in stato di gravidanza (diritto di precedenza senza prenotazione); utenti con controllo emocromo, coagulazione pt e ptt, emogasanalisi e βhcg; tutti coloro che consegnano qualsiasi tipo di campione (urine feci tamponi ecc..); le urgenze dichiarate sull’impegnativa dal medico di base o specialista prescrittore».

Inoltre, tutti coloro che devono effettuare gli esami di genetica (Tipizzazione linfocitaria, Anticorpi Antipiastrine, Mutazioni / Fattori genetici), Curva da carico di glucosio, Quantiferon, «dovranno presentarsi direttamente presso lo sportello della Segreteria del Laboratorio Analisi, ubicata di fronte la piattaforma dell’elicottero, dalle 10:30 alle 13». Infine, esclusivamente per la prenotazione dei tamponi molecolari «rimarrà attiva la linea telefonica 0732-707829 dalle 11 alle 13 dal lunedì al venerdì. Per tutte le informazioni il personale della Segreteria del Laboratorio rimane a disposizione al numero 0732-707673 dalle 10:30 alle 14 tutti i giorni esclusi i festivi», conclude la nota a firma della direzione dell’Area Vasta 2 di Fabriano invitando tutti gli utenti ad attenersi alle nuove disposizioni.