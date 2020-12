Ospedale di Fabriano, arriva un nuovo primario per Anestesia e Rianimazione

FABRIANO – Ancora un innesto nell’organigramma dell’ospedale Engles Profili di Fabriano. Il dottor Cristiano Piangatelli, 48 anni, è il nuovo primario di Anestesia e Rianimazione. Segua la nomina, da parte di Area Vasta 2, del dottor Marco Messi a primario di Odontostomatologia. Nove i candidati che si erano presentati per ottenere il posto di primario all’interno dell’Unità operativa del presidio ospedaliero di Fabriano. Il punteggio migliore è stato conseguito da Piangatelli, nato a Roma, ma da molti anni in servizio nelle Marche. Dal 2003, infatti, lavora presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona. Il primo gennaio prossimo entrerà ufficialmente nell’unità operativa di Anestesia e Rianimazione del nosocomio fabrianese.

Un curriculum di tutto rispetto quello del nuovo dirigente. Da anni svolge attività nelle varie specialità chirurgiche presenti agli Ospedali Riuniti di Ancona. È il medico anestesista rianimatore che ha eseguito più trapianti d’organi in 15 anni di attività del Centro con più di 300 trapianti al suo attivo. Si è anche dedicato alla terapia sub-intensiva post-chirurgica e ha prestato attività rianimatoria per i pazienti Covid.

Piangatelli si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università Politecnica delle Marche. Nel 2002 ha conseguito il diploma di specializzazione in Anestesia e Rianimazione. Ha conseguito un master Universitario di II livello in trapianti d’organo ottenuto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma e uno in Epatologia, malattie del fegato e delle vie biliari, all’Università di Padova. A questi, ha aggiunto, nel 2018, il master in “Management delle strutture sanitarie” presso l’Università Politecnica delle Marche. In questo ateneo è, da diversi anni, professore a contratto nella scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione. Numerosi anche i premi e riconoscimenti. Ancora poche settimane e prenderà ufficialmente servizio in questa vitale unità operativa dell’ospedale Engles Profili di Fabriano.