Ospedale di Fabriano: per il Laboratorio Analisi in arrivo due biologi e un responsabile struttura

FABRIANO – Laboratorio Analisi dell’ospedale Engles Profili di Fabriano: assunti due biologi e un responsabile per la struttura. A darne notizia la consigliera del Gruppo Misto, Simona Lupini, vicepresidente della commissione permanente consiliare Sanità, che più volte ha sollevato la questione in Consiglio regionale nel corso degli ultimi mesi anche a seguito delle numerose segnalazioni di disservizi che aveva raccolto da parte dei fabrianesi e non solo.

La consigliera regionale Simona Lupini

La situazione

Con determina del Direttore di Area Vasta, sono stati finalmente assunti due biologi e un responsabile per la struttura, al centro di numerose segnalazioni negli scorsi mesi. «Ho a lungo segnalato all’assessore e all’Area Vasta i ritardi intollerabili che si andavano accumulando nei referti, a causa della carenza di personale: andava perfezionata l’assunzione di una dirigente biologa e i prossimi pensionamenti rischiavano di bloccare l’attività del Laboratorio, e di conseguenza danneggiare pesantemente i pazienti e l’ospedale stesso», spiega la consigliera regionale, che è anche Vicepresidente della Commissione Sanità. «Un ospedale come quello di Fabriano aveva assoluto bisogno di un laboratorio analisi funzionale: si rischiava di ritardare le dimissioni dei pazienti, e persone in condizioni di grave fragilità hanno dovuto aspettare anche due mesi per avere risposta ad esami molto sensibili», ricorda la Lupini. «Le nostre segnalazioni sono state finalmente ascoltate: continuerò a vigilare sulla situazione dell’ospedale Profili, per garantire alla nostra comunità il diritto alla salute», ha concluso.