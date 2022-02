Ospedale di Fabriano: interrogazione della consigliera Simona Lupini

FABRIANO – L’ospedale Engles Profili di Fabriano torna al centro del dibattito in Consiglio regionale, con un’interrogazione presentata dalla consigliera regionale Simona Lupini, e sottoscritta dalla collega Marta Ruggeri. La discussione verte sulla nuova Palazzina multifunzionale antisismica, un investimento da 14 milioni di euro. «Le nuove infrastrutture sono sempre positive, ma vogliamo risposte su due aspetti cruciali: innanzitutto, che tipo di operatività avrà questa struttura, abbiamo bisogno di potenziare i reparti e non solo di un appoggio in caso di eventi calamitosi. E poi, domanda cruciale, come si pensa di potenziare l’organico dell’ospedale, che è sempre più sottodimensionato», le parole della consigliera Lupini.

La discussione

Nella replica, l’assessore Saltamartini a nome della Giunta si è impegnato a garantire un ampio utilizzo terapeutico e diagnostico della struttura, senza dare però numeri precisi sulle nuove assunzioni, assicurando che il piano di fabbisogno del personale e gli approfondimenti sul PNRR produrranno comunque effetti benefici. Ma la consigliera Lupini sottolinea la necessità di impegni concreti. «La sanità è fatta di professionisti, non solo di macchinari e palazzi. È già successo che venissero lanciate grandi infrastrutture senza il personale per farle funzionare, non possiamo permetterci di sprecare risorse. Pensionamenti, decessi, trasferimenti, maternità vanno coperti: riceviamo tutti i giorni segnalazioni di disservizi causati dalla carenza di personale, che investono tutti i reparti dell’ospedale. Fabriano è un ospedale per acuti, uno dei tasselli più importanti della sanità regionale, e attende da tempo anche investimenti nella medicina territoriale: non possiamo aspettare ancora», conclude la consigliera Lupini, confermando che continuerà a seguire da vicino la vicenda legata all’ospedale Engles Profili di Fabriano.