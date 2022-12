L’Ordine degli Infermieri scrive all’assessore Saltamartini sul caso Fabriano

ANCONA – «L’OPI Ancona conferma la piena disponibilità al sereno confronto se lei vorrà». Ecco come si conclude la lettera che Giuseppino Conti, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ancona, ha firmato e inviato all’assessore regionale alla Sanità Saltamartini con la rinnovata disponibilità a contribuire alla risoluzione delle problematiche che riguardano la carenza di personale infermieristico e non solo nel presidio di Fabriano. Secondo l’Ordine la carenza ammessa dallo stesso Saltamartini per garantire una continuità di servizi nell’area di Fabriano è sottodimensionata.

«I problemi sono molto complicati e complessi e riguardano tutte le strutture della AST 2 di Ancona – ricorda Conti – e le necessità riorganizzative così come stabilite dal DM/70 2015 per la rete ospedaliera e il DM 77/2022 che concerne i servizi territoriali con lo sviluppo delle Case di Comunità, delle Centrali Operative Territoriali, dell’Infermiere di Famiglia e Comunità, degli Ospedali di Comunità, dei servizi di Cure Palliative richiedono una riflessione scientifica e rigorosa».

Nella lettera i vertici dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ancona quale Ente Sussidiario dello Stato ribadiscono la disponibilità a mettersi a disposizione per fare la propria parte. «Diversamente la sua “ricerca di infermieri” potrebbe risultare vana» conclude Conti.