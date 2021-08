A Tokyo è il momento di Milena Baldassarri

L’aviere della Faber Ginnastica Fabriano scenderà in pedana all’alba di domani mattina come individualista nella ginnastica ritmica: è la sua prima Olimpiade

FABRIANO – Sveglia all’alba per gli appassionati di ginnastica ritmica, domani mattina, venerdì 6 agosto. A Tokyo, dove sono in corso le Olimpiadi, è giunto il momento dell’aviere Milena Baldassarri, ravennate classe 2001, ormai fabrianese “acquisita” e molto amata visto che da oltre sette anni è in forza alla Faber Ginnastica Fabriano.

La Baldassarri concorrerà come individualista e scenderà in pedana per le qualificazioni alle ore italiane 4.41 (esercizio con la Palla), poi alle 6.11 (Cerchio), quindi alle ore 9.11 (Nastro) e infine alle 10.41 (Clavette). Le finali, sperando che Milena riesca ad entrarci, sono in programma sabato 7 agosto dalle ore 8.20 alle 10.40. Milena Baldassarri è accompagnata in Giappone dall’allenatrice fabrianese Julieta Cantaluppi, che a sua volta partecipò da atleta alle Olimpiadi di Londra 2012.

Milena Baldassarri durante un esercizio con le Clavette (foto di repertorio)

Ci sarà un “pezzettino” di Fabriano anche nella squadra di ritmica delle “farfalle” azzurre, di cui fa parte Martina Centofanti, romana (figlia dell’ex calciatore di Inter e Ancona, Felice), ma anche lei tesserata della Faber: per loro l’appuntamento con le qualificazioni è per sabato 7 agosto (ore 3.20 italiani esercizio con le “5 palle” e ore 4.50 esercizio “misto”), le eventuali ed auspicabili finali domenica 8 agosto tra le ore 4.00 e le 5.30.