Oktober Fest Fabriano e manifestazioni sportive, controllo delle forze dell’ordine

FABRIANO – Perfetta riuscita della manifestazione Oktober Fest Fabriano e degli appuntamenti sportivi di domenica 2 ottobre. E questo anche grazie al servizio di controllo dell’ordine pubblico e sicurezza disposti dal questore di Ancona Capocasa e messi in atto dal commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano di concerto con i carabinieri della Compagnia cittadina e della polizia municipale.

I controlli

Polizia di Stato, carabinieri e polizia municipale hanno prestato massima attenzione, in ambito cittadino, alla tre giorni della manifestazione Oktober Fest Fabriano in piazza Garibaldi che ha fatto registrare un grande successo in termini di partecipazione. Complessivamente, sono state migliaia i fabrianesi e non solo, presenti, con picchi nelle ore serali e tardo serali. L’attività posta in essere ha riguardato sia il controllo a campione degli utenti che il rispetto delle normative di sicurezza in capo alla manifestazione. Particolare attenzione è stata data all’osservanza delle ordinanze emanate dal sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo, a tutela della tranquillità notturna della cittadinanza e della regolarità delle operazioni di afflusso e deflusso. Un massiccio servizio delle forze dell’ordine che ha consentito come non siano state rilevate irregolarità. In particolare, durante la serata di sabato primo ottobre, i controlli hanno anche riguardato tutta l’area dei Giardini pubblici Regina Margherita e due esercizi commerciali della periferia di Fabriano. A ciò si è aggiunta l’attività di identificazione delle persone, complessivamente 41.

Manifestazioni sportive

Nella giornata di ieri, infine, presso lo stadio “Aghetoni” di Fabriano in occasione dell’incontro di calcio Fabriano/Cerreto-Marina e al palas di Cerreto D’Esi (Serie b basket, Ristopro Fabriano-Empoli) che hanno complessivamente visto la partecipazione sugli spalti di oltre un migliaio di sportivi, hanno vigilato le forze dell’ordine cittadine per un controllo congiunto. Non sono emerse particolari criticità.