Fabriano, Officina politica e le prime pennellate di programma elettorale

FABRIANO – «30001, un numero per sintetizzare mille parole». È la scelta di Officina Politica per racchiudere in una sola cifra la sua visione in vista dell’appuntamento elettorale della prossima primavera a Fabriano. «Invertire la preoccupante tendenza degli ultimi anni di trasformare Fabriano in un dormitorio neanche più frequentato che ci ha fatto scendere sotto la quota simbolica, e non solo simbolica, dei 30.000 abitanti. Ed i responsabili, sono molti», spiegano da Officina Politica che racchiude Azione, Fabriano Prima di tutto, Forza Italia, Polo 3.0 ed Udc.

«Stiamo incontrando tutti i portatori d’interesse del contesto per raccogliere le loro impressioni e le loro proposte. Ed in tutti trapela preoccupazione e rabbia – dicono da Officina politica, dando alcune pennellate di una piattaforma di programma -. Una rabbia che può avere effetti devastanti e segnare un punto di non ritorno. Ma c’è anche un’enorme potenzialità e soprattutto una precisa volontà di fornire il proprio contributo. 30001 ed un Fabbro, a rimarcare che l’obiettivo potrà essere centrato solo attraverso quella capacità e quella voglia di fare che la storia ci consegna. Saper convogliare l’energia potenziale che anche dal malumore deriva attraverso una visione a 360° offrendo un cronoprogramma di priorità condivise. Recuperare l’autorevolezza dell’istituzione comunale quale funzione di coordinamento e di facilitazione a servizio del territorio e non più imbarazzante ostacolo. Una visione del Comune con porte e finestre aperte, costantemente abitato dal suo personale con l’orgoglio di appartenervi. Tornare a crescere, ad essere attrattivi verso l’esterno ma, e soprattutto, verso gli stessi cittadini con particolare attenzione alle nuove generazioni ed alle nuove famiglie. Un solo obiettivo che racchiude mille azioni; un unico progetto di sistema che potrà essere valutato alla fine del quinquennio con un solo indicatore. Tutti noi».