Occhio alla Truffa, la Caritas e le forze dell’ordine in aiuto agli anziani con un opuscolo

FABRIANO – Occhio alle truffe è la nuova pubblicazione ideata da Caritas della Diocesi Fabriano-Matelica, diretta dal Direttore don Marco Strona, in collaborazione con le forze dell’ordine, coinvolti Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza. Il depliant approfondisce i pericoli per la terza età e analizza quali possono essere gli episodi più frequenti a partire dai falsi funzionari Inps, Enel o Telecom o ai rappresentanti che parlano di investimenti sicuri o che offrono lavori a domicilio.

Don Marco, come mai questa pubblicazione?

«Si tratta di un opuscolo di dieci pagine con una serie di regole per prevenire episodi di truffa, racket e usura. Un problema che riguarda soprattutto la popolazione anziana».

Una bella fetta di residenti a Fabriano?

«Esattamente. In tutta la Diocesi sono molti i residenti anziani. E non di rado sono stati protagonisti, loro malgrado, di truffe soprattutto legate a improvvisi arresti e/o malattie di familiari e che, quindi, avevano bisogno di soldi. Quindi facendo leva sul buon cuore dei truffati. Noi vogliamo dare una mano, essere vicini ai più deboli che troppo spesso non hanno nessuno per difenderli».

Con il coinvolgimento delle forze dell’ordine

«Abbiamo trovato una grande attenzione da parte di carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza, una fattiva collaborazione. Questa pubblicazione è nata dal fatto che abbiamo notato situazioni di disagio in costante aumento, soprattutto dai 65 anni in su. Spesso ci vengono segnalati episodi di truffa nel nostro comprensorio non solo nelle abitazioni o in strada, ma anche lungo la fila negli uffici in attesa di pagare un bollettino».

Certamente, la pandemia ha un po’ rallentato questi episodi

«Sì e no, gli episodi continuano, purtroppo, a esserci. Vogliamo essere vicini a tutti ed è fondamentale la collaborazione e la sinergia con le istituzioni sul territorio. Speriamo, quando e se sarà possibile di poter organizzare incontri anche in presenza per mettere in guardia tutti su questi tristi fenomeni».

L’opuscolo Occhio alla truffa

Come sarà distribuito l’opuscolo?

«Attraverso le nostre chiese e parrocchie presenti nella Diocesi di Fabriano-Matelica, ma sarà anche presente nella nostra Caritas di Fabriano».