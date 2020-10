Fabriano, gli obiettivi della neo consigliera regionale Chiara Biondi

FABRIANO – Ecco gli obiettivi dell’azione politica della neoeletta consigliera in quota Lega di Fabriano, Chiara Biondi: «Darò corso a tutte le priorità della mia campagna elettorale», assicura a pochi giorni dall’insediamento ufficiale in seno all’assemblea legislativa della Regione Marche.

«È iniziato per me un percorso importante, quello da consigliere nell’assemblea legislativa delle Marche. Nonostante la grande emozione legata al rappresentare questo importante ruolo istituzionale, ho ricordato a me stessa quali siano le responsabilità verso il mio territorio e ai temi che ho trattato nella mia campagna elettorale, che verranno attuati con il programma elettorale della vincente coalizione del centro-destra, un programma volto a ridare lustro alla nostra regione, ricostruirla ed aiutarla a diventare grande»: queste le parole della Biondi che ha molto apprezzato e condiviso a pieno «il primo discorso del nostro presidente Francesco Acquaroli, che ha citato una delle cose che sta a noi più a cuore, la coesione regionale: nessun campanilismo tra nord e sud, tra ovest ad est, nessuna disparità. A ribadire una visione differente da quella del passato, che non deve essere ripetuta».

Oltre questo, gli altri grandi temi trattati sono stati la ricostruzione post sisma, una auspicata alleanza tra cittadini ed istituzioni, sanità, scuola, il calo demografico ed infine, ma non meno importante, la questione e l’applicazione delle misure legate alla pandemia covid-19.

«Vorrei ringraziare come ho fatto più volte in precedenza il commissario della Lega Marche, Riccardo Augusto Marchetti, tutti i miei colleghi della squadra da lui capitanata e soprattutto i miei elettori che mi hanno dato la possibilità di poter rappresentare le loro istanze all’interno di Palazzo Raffaello – conclude la consigliera della Lega, Chiara Biondi -. Rimango sempre legata al mio elettorato e farò tutto ciò che mi è possibile per rappresentarlo al meglio. Cercherò di acquisire una formazione politica quanto più profonda grazie a questa esperienza e come sempre, per chi mi conosce, metterò tutto il mio impegno al fine di portare a casa dei risultati concreti che possa rendervi orgogliosi di essere marchigiani».