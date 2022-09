Fabriano, entra in servizio il nuovo segretario generale del Comune. Priorità: intervenire sul personale

FABRIANO – Ha ufficialmente preso servizio oggi, 12 settembre, il nuovo segretario generale del comune di Fabriano, Ernesto Barocci. «La mia è una figura tecnico-amministrativa e per questo, fra le priorità, ho quella di lavorare in sinergia e partire dal programma di mandato della Coalizione Democratica che ha vinto le scorse elezioni. Sarò un facilitatore del loro programma di mandato», le sue prime parole. «La figura del Segretario generale è un ruolo cardine dell’ente», gli ha fatto eco il sindaco, Daniela Ghergo.

«Il Dott. Barocci, con le sue doti umane e professionali e le sue elevate competenze ed esperienze professionali, garantirà al comune di Fabriano un percorso di ricostruzione della struttura e di valorizzazione delle risorse umane, coadiuvando l’amministrazione nel processo di sviluppo che abbiamo delineato per la nostra città. Ringrazio il nuovo Segretario della disponibilità all’accettazione dell’incarico», la presentazione del primo cittadino fabrianese nel primo giorno di lavoro del Segretario generale del comune di Fabriano. «Metterò in campo tutto il mio bagaglio professionale e di esperienze pregresse. Ho già ricoperto questo ruolo all’interno dell’Ente fabrianese dal 2012 al 2014. Ho visto tante persone che già conoscevo e molti volti nuovi. La sfida è stata sempre una caratteristica di questo mio ruolo e ciascun Ente rappresenta una sfida da affrontare nel migliore dei modi. Così ho ragionato nel corso della mia attività professionale, di cui gli ultimi dieci anni si è sviluppata nell’ambito delle Province. Ho accettato questo ruolo anche perché ho avuto modo di leggere il progetto amministrativo e mi ha trasmesso molta carica. La macchina amministrativa ha sofferto in questi ultimi cinque anni? Cercherà di fare in modo di proporre, nel più breve tempo possibile, una macchina amministrativa funzionante, nella quale servirà capacità assunzionale per mettere in sicurezza alcune aree. Insomma, si deve diffondere una visione chiara, semplice, facilmente comunicabile, con una sinergia a 360°. Per questo – ha concluso Barocci – le mie priorità saranno: intervenire sul personale; creare una rete sinergica e partecipata con gli altri Enti e istituzioni e con le altre città».