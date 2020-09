Fabriano, nuovo itinerario turistico in sei tappe

L'associazione Magnalonga, in collaborazione con Fabriano Storica, ha dato vita al sentiero storico di Campodiegoli e San Cassiano per riscoprire la ricchezza e la bellezza del territorio

FABRIANO – Riscoprire la ricchezza e la bellezza che il territorio offre caratterizzandolo dal punto di vista turistico. Questo il concetto alla base dell’iniziativa, ideata dall’associazione Magnalonga in collaborazione con Fabriano Storica, che ha dato vita al sentiero storico di Campodiegoli e San Cassiano, frazioni della città della carta.

«Per secoli questo angolo di Appennino è stato uno strategico crocevia e importante punto di collegamento tra l’Umbria e la Marca Anconitana. Grazie alla volontà degli abitanti del posto nasce ora un itinerario in sei tappe per riscoprirne la storia. Sei i cartelli informativi posizionati nelle scorse settimane: il paese di Campodiegoli, Ospedagli, il luogo ove fu il castello di Colrotone, i ruderi del “Monastìo” (prima sede di S.Maria d’Appennino), il Passo Chiaromonte, l’Abbazia di San Cassiano», informano i promotori.

Il percorso, che ricalca quello dei sentieri CAI 126 e 127, ha origine da un’idea dall’associazione Magnalonga in collaborazione con Fabriano Storica, in tanti coloro che hanno collaborato alla realizzazione. «Un ringraziamento va in particolare agli abitanti di Campodiegoli, a Michele Marinangeli della Cooperativa Evodinamica che gestisce la Tenuta San Cassiano e a tutti coloro che hanno con entusiasmo sposato questa iniziativa che ha l’obiettivo di valorizzare e rendere più attrattiva l’intera area».

La frazione di Campodiegoli

Le informazioni sono state raccolte partendo dalle ricerche compiute negli anni da Federico Uncini, profondo conoscitore di queste zone del comune di Fabriano, integrate dai recenti e nuovi studi effettuati sui simbolismi e bassorilievi dell’abbazia di San Cassiano.

«Campodiegoli è un paese che sta riscoprendo la sua storia grazie anche al progetto “Cartoline Campodiegolane” che si pone l’obiettivo di istituire un centro di documentazione della storia locale: aneddoti, leggende, usanze, ricette, documenti, foto, lettere, personaggi, testimonianze scritte e orali, e che prevederà la realizzazione di una mostra, una pubblicazione, un calendario e un video», annunciano gli organizzatori di questa iniziativa che potrebbe accrescere l’appeal turistico di Fabriano e del suo comprensorio.