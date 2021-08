Nuovo gruppo di lavoro temporaneo all’interno della Confcommercio Fabriano

FABRIANO – Nasce un nuovo gruppo di lavoro temporaneo all’interno della Delegazione di Fabriano di Confcommercio Imprese per l’Italia Marche Centrali. Nelle scorse settimane, nei locali della Delegazione sono stati affrontati i primi temi all’ordine del giorno in testa la questione della ripresa economica post-pandemia. L’organismo sarà temporaneo, costituito da rappresentanti delle varie tipologie di aziende che costituiscono la base associativa Confcommercio individuati sulla base di coloro che vivono in maniera più attiva la vita associativa con consigli e proposte fattive e verrà ampliato con associati dei vari comuni della zona montana.

Gli obiettivi del nuovo gruppo di lavoro temporaneo

«L’idea è il risultato di una approfondita riflessione circa l’evidenza del sommarsi di fenomeni straordinari dal punto di vista economico nel nostro territorio (crisi occupazionale senza precedenti, effetti depressivi indotti dall’evento sismico, problematiche collegate alla pandemia che in maniera profonda ha colpito le nostre aziende) e si è ritenuto in tale momento di alzare il livello di partecipazione attiva della Delegazione per risultare più efficaci e rappresentativi nei confronti delle istituzioni locali», spiegano gli organizzatori.

Il tutto per evidenziare al meglio le necessità del settore, utilizzare al massimo strumenti e incentivi comunitari e regionali, risultare punto di riferimento per segnalare problemi e fornire pareri e collaborazioni frutto di una preventiva disamina all’interno della categoria per la salvaguardia socio-economica del territorio. «In tale operazione è certo il sostegno della struttura Confcommercio Marche Centrali che con ancora maggior impegno metterà a disposizione i vari uffici specializzati per affrontare al meglio le singole problematiche, contributi regionali e comunitari, credito, formazione e aggiornamento, rilancio turistico. Il primo importantissimo atto del gruppo di lavoro è la consultazione per proporre il miglior utilizzo del fondo comunale per il ristoro dei danni economici da Covid per formulare una proposta basata sull’individuazione dei soggetti e sul principio della proporzionalità del contributo, oltre al bisogno di riservare una porzione del fondo stesso per progetti di rilancio, ripartenza e marketing territoriale. L’organismo informale è aperto a tutti gli associati che intendono portare fattivo contributo e opererà fino al parziale superamento della crisi da Covid dopodiché verranno indette nuove elezioni del Direttivo locale nella speranza di un veloce ritorno alla normalità operativa», concludono dalla Delegazione di Fabriano di Confcommercio Imprese per l’Italia Marche Centrali.