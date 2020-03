Nuovo dirigente per Ortopedia, ma a Fabriano si è sempre sotto organico

FABRIANO – L’unità operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale Engles Profili di Fabriano fra luci e ombre. Nominato il nuovo dirigente, ma ancora si è sotto organico. Ma, se non altro, si dovrebbe essere scongiurata la chiusura tout court.

Il dottor Daniele Aucone, attualmente in servizio all’ospedale Urbani di Jesi, è il vincitore del concorso indetto dall’Asur per il posto di dirigente di Ortopedia e Traumatologia all’ospedale Engles Profili di Fabriano. La determina è stata firmata dal direttore di Area Vasta 2 Guidi, ed avrà incarico quinquennale.

Nato a San Severino Marche, si è laureato in Medicina e Chirurgia all’università Politecnica delle Marche ed ha iniziato la sua professione in Ortopedia al Salesi di Ancona. A seguito della specializzazione in Ortopedia e Traumatologia si è abilitato anche come medico di emergenza sanitaria territoriale del 118.

Ha effettuato in America anche il corso di perfezionamento di ortopedia pediatrica e di chirurgia protesica di anca e ginocchio. Ha svolto gran parte della sua attività nel reparto di Ortopedia di Jesi che, per un periodo, ha diretto con incarico di natura sostitutiva. Ha maturato esperienza in chirurgia traumatologica ed elettiva con particolare riferimento alla chirurgia protesica articolare, con importanti esperienze svolte in Italia e all’estero.

È stato anche responsabile dell’ambulatorio di ortopedia oncologia, unica esperienza presente nella regione Marche. Negli ultimi 10 anni ha partecipato a 3.164 interventi chirurgici di cui 1.759 eseguiti da primo operatore.

Questa nomina, sicuramente importante, rappresenta una notizia più che positiva per l’ospedale Engles Profili di Fabriano. Ma permangono le difficoltà sull’organico. Mancano almeno due medici anche a seguito del nullaosta dato dall’Area Vasta 2, nei mesi scorsi, a due ortopedici e un dirigente di Pronto soccorso per il trasferimento negli ospedali di Branca-Gubbio e Perugia. Per permettere all’Unità operativa di poter funzionare a pieno regime, dunque, occorre una nuova iniezione di medici. Intanto, si è iniziato con il Dirigente e poco non è, anzi.