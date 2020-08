Un nuovo caso di Covid-19 a Fabriano e cinque persone in quarantena

FABRIANO – Dopo circa tre mesi, primo caso positivo al Covid-19 a Fabriano nella cosiddetta Fase 3. A darne la conferma il sindaco Gabriele Santarelli attraverso un post su Facebook. Si tratta di un uomo completamente asintomatico e monitorato nella propria abitazione. Le persone in quarantena perché venute a contatto con il soggetto positivo al coronavirus dovrebbero essere cinque.

«Il servizio prevenzione ci ha appena comunicato che è stato rilevato un nuovo caso di positività al Covid-19 nella nostra città. Siamo in attesa di ricevere altre informazioni. Ora, senza fare allarmismo, abbiamo però la prova che non succede solo altrove e per questo è doveroso attenersi alle regole e comportarsi in maniera responsabile», le parole utilizzate dal primo cittadino per annunciare alla cittadinanza il nuovo caso di tampone positivo al Coronavirus. «Non è il momento di dimenticarci di quello che abbiamo passato. Lo dobbiamo a tutta la comunità perché, come ho sempre detto, la responsabilità individuale è in questo momento in particolare responsabilità collettiva».

Torna dunque ad aggiornarsi la contabilità legata alla pandemia da coronavirus a Fabriano dopo circa tre mesi dall’ultimo tampone positivo. I numeri, dall’inizio della pandemia, sono 92 i casi positivi al Covid-19, più il falso positivo registrato alla Rsa, ma che non dovrebbe più essere considerato visto che si è trattato di un errore.

Quindi, 92 casi ufficiali di positività: 84 guariti e, purtroppo, sette decessi, un positivo e cinque persone in quarantena.

L’uomo asintomatico sarà monitorato dai sanitari e, se non subentreranno complicazioni, il decorso della malattia sarà seguito per i prossimi quindici giorni quando inizieranno le procedure per certificare la guarigione con i due tamponi consecutivi.

Accanto alla nuova positività, da registrare che dovrebbero essere al momento cinque le persone in quarantena perché venute a contatto con il nuovo caso positivo di coronavirus fabrianese.