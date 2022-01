FABRIANO – Nuova sede per il Centro di Aiuto alla Vita di Fabriano, in centro storico esattamente in via Gioberti 17. «Siamo uno dei 350 Cav in Italia, presenti in città dal 1997. La nostra mission è quella di diffondere la cultura della vita attraverso la promozione, la difesa e il sostegno alla vita nascente. Il nostro impegno si esplica concretamente con l’accoglienza di quelle donne che vivono una gravidanza difficile e inattesa e che per problemi economici, psicologici, sociali o affettivi, sarebbero tentate di ricorrere all’aborto. Il Centro – evidenzia la presidente Siliana Mencarelli – è composto da 20 operatrici, precedentemente formate, che, oltre ad accogliere tali donne, offrono loro vicinanza, le aiutano non solo dal punto di vista umano, ma anche psicologico, medico, giuridico ed economico. Mettiamo a disposizione: pannolini, latte, vestiario, carrozzine, lettini ed oggetti vari necessari al bambino fino a 2 anni di età. Le mamme seguite ed i bambini che abbiamo visto nascere fino ad oggi sono più di 50».

In sostegno del Cav di Fabriano, la recente iniziativa da parte della delegazione di Fabriano Marche Nord dell’Ordine di Malta che ha promosso una raccolta di prodotti per l’infanzia: 20 scatoloni di pannolini, 6 scatoloni di omogenizzati, uno scatolone di prodotti per l’igiene, uno scatolone con latte crescita liquido e in polvere, 8 scatoloni di biscotti e pappe. «Un gesto concreto di vicinanza e sostegno. Così come quello della famiglia Bonazzelli che, con grande generosità, ci ha messo a disposizione gli ampi spazi all’interno del capannone ex Fidea fino a fine dello scorso anno, senza mai chiedere nulla in cambio. Inoltre, ringraziamo l’Associazione Quadrifoglio perché in questi anni di convivenza abbiamo svolto al meglio le nostre attività e pertanto non possiamo dimenticare come tutti i collaboratori del Social Market, dai gestori ai volontari, si siano resi disponibili nel sostenerci anche nelle nostre necessità. Ora inizia una nuova fase e noi siamo pronti, come sempre», conclude la presidente del Centro di Aiuto alla Vita di Fabriano, Siliana Mencarelli.