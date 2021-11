Una nuova donazione alla Asp di Fabriano

FABRIANO – Una Fiat Doblò, diesel, tetto alto, tre posti più uno per ospitare una carrozzina è stata donata all’ASP di Fabriano dall’azienda Benefit PMG di Marco Gurini. Alla cerimonia di consegna sono intervenuti per l’ASP, Azienda Servizi Alla Persona, oltre al presidente Elvio Corrieri, Carla Palmieri, Francesco Santini; l’assessore alle Politiche sociali, Vincenza Di Maio; Cinzia Cimarra, presidente della Associazione Attivamente Alzheimer, Marco Gulini, amministratore della PMG che ha curato la raccolta fondi per l’acquisto del mezzo, visitando le tante aziende del territorio che hanno aderito al progetto di “Mobilità Garantita” e i titolari delle Imprese che hanno permesso di realizzare questo grande gesto di generosità.

Le dichiarazioni

«Il progetto Mobilità Garantita – ha spiegato il presidente dell’ASP, Elvio Corrieri – è stato avviato nel 2015 quando è iniziata la collaborazione con la PMG Italia che ha coinvolto il comune di Fabriano. L’obiettivo di questo programma, che si protrarrà per ulteriori quattro anni, è quello di promuovere forme di autonomia e integrazione sociale attraverso l’implementazione dei servizi di trasporto sociale e accompagnamento, come previsto dalla “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi o e servizi sociali N. 328/2000″. Il piano di lavoro è stato attuato attraverso l’uso di un mezzo attrezzato per il trasporto di persone disabili, concesso in comodato gratuito all’ASP, già utilizzato per il trasporto degli utenti del Centro diurno Alzheimer, della Residenza Protetta e Casa di riposo, ma anche per trasporti sociali di persone disabili residenti nel comune di Fabriano. Un grazie di cuore a tutti – ha concluso – per la sensibilità dimostrata e il continuo sostegno alla diversità e all’integrazione».

Queste le Aziende cha hanno aderito: Edil Sanitaria, Zara, Carrozzeria Pieragostini, Tecnica 2D, Dema, Esmeralda Costruzioni, Gruppo Bondoni, Tanning Pub, Caffetteria della Stazione, Metaldesi, TreStampi, Fabita, Asfalti Silvestrini, Latini Sport, Pacart, Esse 80, Due Effe, Macelleria Marcelli Fabrizio, Il Piacere della Carne, Gloria, Ottica Ciocci, Sasso Salute, Il Gelso, Diap, Ristorart, Rilometal, Bibi, AR Gomme, Farmacom, Staff, Targotecnica, Forno Paciarotti, Lavel, Concessionaria Antonietti, Arma, Tecnometal, Top Car, Pià Universita dei Cartai, Ranocchi, Giorgio Mare, Assicurazione Itas, Amea, Tavolini, Fimeco, Pallocchi Roberto Prc, Peverini, Macelleria Centro, Aget, Unius, EffeC Costruzioni.