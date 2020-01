FABRIANO – Nuova area camper a Fabriano entro il prossimo maggio, se tutto l’iter burocratico sarà rispettato. È stato infatti approvato il progetto definitivo e incamerato il finanziamento di 65 mila euro. L’ubicazione scelta è quella di via Veneto, nello spazio del Centro di aggregazione giovanile di Sant’Antonio fuori le mura.

Potrebbe essere pronta per la prossima stagione estiva, dunque, in tempo per intercettare i flussi turistici plein air, la nuova area Camper attrezzata di Fabriano. I tempi stimati per la realizzazione di questa infrastruttura, secondo l’ufficio Tecnico comunale, sono pari a 50 giorni a partire dal termine dell’iter burocratico per l’affidamento dei lavori.

L’Amministrazione comunale di Fabriano aveva pensato di realizzare la nuova area camper attrezzata in piazzale Matteotti, ma i commercianti presenti nella zona avevo evidenziato una serie di perplessità che hanno indotto la Giunta pentastellata a spostare l’ubicazione in via Veneto. A dare un’accelerata al tutto, il Commissario straordinario ai fini della Ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che nell’ottobre scorso ha approvato la graduatoria relativa alla Regione Marche, per la realizzazione di aree attrezzate per finalità turistiche per il collocamento di roulotte, camper e altre unità abitative immediatamente amovibili.



Nel novembre 2019, la Regione Marche ha comunicato al Comune di Fabriano l’ammissione a finanziamento di un’area attrezzata per la quale era stata presentata domanda, per l’importo complessivo di 65.000 euro. La Giunta comunale il 3 dicembre scorso ha approvato il progetto definitivo e i primi giorni del nuovo anno, l’approvazione del progetto esecutivo per non perdere il diritto al finanziamento.

Gli interventi di trasformazione dell’area sita in via Vittorio Veneto, attualmente destinata a parcheggio, in area attrezzata per camper prevedono: demolizione dell’aiuola che interferisce con la nuova destinazione e della pavimentazione stradale per la realizzazione della nuova aiuola di separazione della piazzola di scarico; ripristino della porzione di piazzale occupato dalla aiuola demolita; formazione della nuova aiuola di separazione della piazzola di scarico; realizzazione della rete idrica per l’allaccio della colonnina di erogazione idrica; realizzazione della rete per la distribuzione di energia elettrica nei punti di erogazione a servizio delle piazzole; realizzazione di una condotta fognaria interrata per il deflusso dei liquami della piazzola di scarico fino alla condotta esistente in via Vittorio Veneto; installazione delle attrezzature necessarie alla gestione dell’area di sosta camper; pavimentazione dell’intera area di sosta camper.